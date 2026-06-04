4日15時現在の日経平均株価は前日比1015.95円（-1.49％）安の6万7386.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は464、値下がりは1060、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は735.34円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が119.34円、フジクラ <5803>が38.01円、村田製 <6981>が30.57円、ファナック <6954>が30円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を220.24円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が57.93円、ファストリ <9983>が32.18円、ディスコ <6146>が23.20円、京セラ <6971>が20.11円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は海運で、以下、銀行、機械、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、その他製品が並んでいる。



※15時0分2秒時点



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