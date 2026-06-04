NHK朝ドラヒロイン「9歳」で結婚→“不仲夫婦”の物語を予告 河合優実×宮藤官九郎『ほんのモキチ』【物語・制作スタッフ一覧】
NHKは4日、再来春（2028年度前期）の第118作目連続テレビ小説が、河合優実主演、宮藤官九郎氏脚本による『ほんのモキチ』に決まったと発表した。
【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実
日本を代表する歌人・斎藤茂吉と妻・斎藤輝子（1895年〜1984年）をモデルにした物語。輝子は、茂吉の妻として、献身的に夫に尽くす…わけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年には、エベレスト登山をはじめ、世界108か国を旅し、“痛快ばあさん”として名を馳（は）せた。
「“朝ドラ”史上 の物語」になるという。実在の人物をモデルとしつつ、大胆に再構成し、登場人物名や団体名などは、一部改称してフィクションとして描く。ドラマ上の役名は杜（もり）テル子、杜モ吉となる。原作はない。
「戦時中ですら互いに決して歩み寄らず、我が道を行く男女の本音のぶつけ合いは、みっともないを通り越して爽快で溜飲（りゅういん）が下がるでしょう。そしてお茶の間の心を解きほぐし、ストレス社会を生き抜くヒントがそこに隠されている…はず？家族のため、夫のためではなく、ただ自分のために生きることが、図らずも周囲を明るく、元気にする…こともある？という現代人へのメッセージでもあります」と予告した。
■物語
東京・青山にある大病院の令嬢、テル子。
病院の跡取りに選ばれ、婿養子としてやってきた山形の神童、モ吉。
理想の夫婦の誕生と思いきや、これが悲劇の始まりだった――。
1895（明治28）年。病院を経営する杜紀一（もり きいち）の家に女児、テル子が生まれる。紀一は、テル子の婿候補として全国から書生を集め、競わせようと計画。その一人が、山形県金瓶村のモ吉少年（15）だった。中学生のモ吉は、級友の勧めで文学に目覚め、歌人を志す。
その後、東京帝国大学医科大学に進んだモ吉は、紀一のお眼鏡にかない、テル子の婿養子として入籍する。この時、モ吉は23歳、テル子はなんと9歳だった。
やがて病院の一角で、新婚生活を始めた2人だったが、テル子は一切の家事をせず、女中たちにすべてを任せ、長男が誕生しても育児は乳母に任せっきり。見兼ねたモ吉はたびたびテル子を叱責、日々繰り広げられる夫婦喧嘩が、病院中の名物となっていく。
以降も、テル子とモ吉は、関東大震災や、病院の大火事、東京大空襲など激動の人生を共にするが、一向に気が合うことはない。
全くソリの合わない夫婦は、なぜ離婚に至らず40年以上も連れ添ったのか――。
【放送予定】2028年春〜 ※NHK ONEで同時・見逃し配信予定
【制作】2027年秋 クランクイン予定
【作】宮藤官九郎
【出演】河合優実
【スタッフ】
制作統括：板垣麻衣子、訓覇圭
プロデューサー：村田有里
演出：井上剛、津田温子 ほか
【制作体制】
NHKとNHKエンタープライズによる共同制作
【写真】ヒロインを務めるのは…ホワイト衣装で笑顔をみせる河合優実
日本を代表する歌人・斎藤茂吉と妻・斎藤輝子（1895年〜1984年）をモデルにした物語。輝子は、茂吉の妻として、献身的に夫に尽くす…わけでもなく、“悪妻”と呼ばれながらも、ひたすら自分に正直に、自由に生き、晩年には、エベレスト登山をはじめ、世界108か国を旅し、“痛快ばあさん”として名を馳（は）せた。
「戦時中ですら互いに決して歩み寄らず、我が道を行く男女の本音のぶつけ合いは、みっともないを通り越して爽快で溜飲（りゅういん）が下がるでしょう。そしてお茶の間の心を解きほぐし、ストレス社会を生き抜くヒントがそこに隠されている…はず？家族のため、夫のためではなく、ただ自分のために生きることが、図らずも周囲を明るく、元気にする…こともある？という現代人へのメッセージでもあります」と予告した。
■物語
東京・青山にある大病院の令嬢、テル子。
病院の跡取りに選ばれ、婿養子としてやってきた山形の神童、モ吉。
理想の夫婦の誕生と思いきや、これが悲劇の始まりだった――。
1895（明治28）年。病院を経営する杜紀一（もり きいち）の家に女児、テル子が生まれる。紀一は、テル子の婿候補として全国から書生を集め、競わせようと計画。その一人が、山形県金瓶村のモ吉少年（15）だった。中学生のモ吉は、級友の勧めで文学に目覚め、歌人を志す。
その後、東京帝国大学医科大学に進んだモ吉は、紀一のお眼鏡にかない、テル子の婿養子として入籍する。この時、モ吉は23歳、テル子はなんと9歳だった。
やがて病院の一角で、新婚生活を始めた2人だったが、テル子は一切の家事をせず、女中たちにすべてを任せ、長男が誕生しても育児は乳母に任せっきり。見兼ねたモ吉はたびたびテル子を叱責、日々繰り広げられる夫婦喧嘩が、病院中の名物となっていく。
以降も、テル子とモ吉は、関東大震災や、病院の大火事、東京大空襲など激動の人生を共にするが、一向に気が合うことはない。
全くソリの合わない夫婦は、なぜ離婚に至らず40年以上も連れ添ったのか――。
【放送予定】2028年春〜 ※NHK ONEで同時・見逃し配信予定
【制作】2027年秋 クランクイン予定
【作】宮藤官九郎
【出演】河合優実
【スタッフ】
制作統括：板垣麻衣子、訓覇圭
プロデューサー：村田有里
演出：井上剛、津田温子 ほか
【制作体制】
NHKとNHKエンタープライズによる共同制作