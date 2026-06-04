本格的な夏を前に家庭用エアコンの取り付け工事が例年以上に混み合っている。

来春からエアコンの省エネ基準が厳しくなることを受け、買い替えの駆け込み需要が高まっていることが主な理由だ。中東情勢の悪化による部材不足も混雑に拍車をかけている。（大重真弓、栗山泰輔）

「驚いた」

「工事まで３週間ほどかかると聞き、驚いた」

千葉県鎌ヶ谷市の自営業男性（４３）はそう語る。自宅の居間で１０年以上使っていたエアコンのスイッチが入らなくなり、５月１８日に買い替えたところ、工事が集中して取り付けが最短で６月１０日になると言われた。「今年は暑くなるのが早く、小学生の娘にはもうあせもができた。早く取り付けてほしい」と訴える。

家電量販大手「ヨドバシカメラ」のインターネット通販サイトでは３日午後８時４５分現在、東京２３区と埼玉県で当面の予約枠が全て埋まり、「ご相談ください」と表示されていた。「ビックカメラ」のサイトでは４日午前９時現在、千代田など東京都心６区の取り付け工事の予約枠が今月２８日まで埋まっていた。広報は「例年より混雑している」と説明する。

出荷台数３割増

取り付け工事が集中する理由として関係者が口をそろえるのが、「エアコン２０２７年問題」の影響だ。

脱炭素などに向けた取り組みとして政府は２７年４月、家庭用エアコンの省エネ基準を大幅に引き上げる。現在販売されている低価格帯のエアコンの多くが基準を満たしていないため、同月から安価な機種が販売されなくなるとの見方が広がり、買い替えを前倒しする客が多いという。

福島県会津若松市の会社員男性（２９）は５月、自宅で３０年ほど使っていたエアコン２台を買い替えた。「２０２７年問題で値上がりする前に少しでも安く買いたいと考えた」と話す。

家電メーカーなどで作る業界団体「日本冷凍空調工業会」などによると、４月の家庭用エアコンの国内出荷台数は約１０２万９０００台と前年同月から２９・５％増えた。統計を取り始めた１９７１年以降、４月としては最多という。

エアコンの販売・取り付けを行う東京都江東区の電器店「栄電気」では今年に入り、エアコンの売れ行きが前年同期の約３倍に増加。工事の予約は現時点で４０件ほど入っているという。

社長の沼澤栄一さん（５９）は、「例年は６〜７月が繁忙期だが、今年は４月から忙しい。取り付け工事は１件あたり２時間ほどかかるため、数をこなすのも難しい」と説明する。

中東情勢の影響も

中東情勢の悪化で、取り付け工事で使うナフサ（粗製ガソリン）由来の部材が入手しづらくなっていることが影響しているとの声も出ている。

エアコンの取り付けをしている横浜市旭区の家電工事業の男性（６１）は「配管を覆うカバーなどが手に入りにくくなっている。問屋にも在庫がなく、ホームセンターを片っ端から回って調達している状態だ」と明かす。半月ほど待ってもらっている顧客もいて、中には部材を確保している別の工事業者を紹介するケースもあるという。

部材を製造する新潟県のメーカーでは、３月頃から配管（ドレン管）や配管カバーなどの注文が殺到し始め、注文に応じきれない状況が続いている。担当者は、「原料が調達しづらくなっている」と認めた上で、「中東情勢を受けて多くの部材を早めに確保する業者が増えている影響もあるのではないか」とした。

気象庁の３か月予報によると、６〜８月の平均気温は全国的に平年より高くなる見通しだ。消費者はどうするべきか。

家電ライターの田中真紀子さんは、「まずは今のうちにエアコンの試運転を行い、不具合が見つかった場合、できるだけ早く買い替えてほしい」と勧める。その上で、「本格的な暑さの中でエアコンが使えないと命に関わりかねない。取り付け工事がだいぶ先になった場合、工事不要で冷風を出せるポータブルクーラーを備えておくのも一つの手だ」と指摘した。