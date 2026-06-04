俳優と結婚したグラビアアイドルが、双子妊娠を発表した。

４日に自身のインスタグラムを更新し、「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ。この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と公表したのは、 グラビアアイドルの大貫彩香（３３）。夫は２０２２ミスター・ジャパングランプリで俳優の石見海人（３２）だ。

「私たち夫婦も突然４人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております。初めてのことへの不安もありますが、毎日お腹の中で頑張ってくれている小さな命に、たくさんの幸せをもらっています」と喜びをつづった。

「体調に関しましては、現在のところ経過は順調ですが、多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております。これからも体調と相談しながらにはなりますが、できる限りお仕事も続けていきたいと思っています」と仕事を継続するという。

「いつも支えてくださる皆さまに、自分の言葉でお伝えしたく、ご報告させていただきました。これからも大貫彩香らしく頑張っていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです 今後ともよろしくお願いいたします！なお、今後の活動やイベントについては、別途お知らせさせていただきます」と説明した。

エコー写真もアップ。この投稿にはフォロワーから「えええええええええええ双子ちゃん！！！！！まさか！！！おめでとうございます！！」「わぁー！！双子ちゃん！奇跡ですね」「わぁぁぁあ おめでとう」などの声が寄せられている。 大貫は３２歳の誕生日を迎えた２４年１０月１日に結婚を発表。「お相手は俳優でＭｒ．ＪＡＰＡＮ２０２２グランプリの石見海人さんです」と説明し、「明る過ぎる私も悩む私も優しく、太陽のような不変的な姿で受けとめてくれる方です」と明かした。