元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ！！」に出演。西武が交流戦5勝目を挙げた3日の阪神戦（甲子園）を振り返った。

1―0リードの7回1死一、三塁の場面。打撃好調の古賀悠斗が打席に入った。

辻氏は「あの場面で古賀が考えることは犠飛でも1点入るということ。内野ゴロは併殺になる」と指摘した。

その状況で古賀は阪神・大竹のボールを見極め3ボール2ストライクまでカウントを持っていった。その点は評価できるという。

「（フルカウントで）ランナーは走るから今度はゴロでもいい。ただ、古賀はセンター中心にどうにかミートしようとしてインコースに外からバットを出してしまった」

結果は空振り三振。辻氏は「空振りすると何も起こらない」と、指摘した。

ただ、続く2死二、三塁の場面で長谷川信哉の打席。辻氏は「長谷川が粘って（フルカウントにして）ショートゴロ。エラーになったけど2点入ったのは流れ的には大きかった」と振り返った。

遊撃手・小幡のファンブルと悪送球での得点だが、得点機に粘ってフルカウントにしたことで走者はスタートを切りやすい。相手守備の焦りも生み、バットに当てたことで（相手ミスを）起こしたとも言える。

辻氏は「DHのない試合で3勝1分けじゃん」と、セ・リーグ球場での健闘を称えた。