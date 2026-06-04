漫画家の小栗かずまた氏が４日、Ｘを更新。月刊誌「最強ジャンプ」８月号から自身の先祖を描く歴史漫画を短期連載すると告知した。

小栗氏の先祖は、来年のＮＨＫ大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公である小栗忠順。同誌で「短期集中連載」とし８月号から「小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜」を連載すると告知された。

小栗氏はアニメ化もされた「花さか天使テンテンくん」などを手がけるギャグ漫画家。Ｘでこの連載を告知しており「おそらく、漫画家が自分の先祖である偉人の伝記漫画を描くのは、世界初かもしれません（大袈裟 笑）」とＰＲ。「全５回で、監修には小栗忠順研究の第一人者である村上泰賢先生、幕末歴史考証の大家・大石学先生にご協力いただきました。ギャグも交えて読みやすく描いているのでお子さんにもぜひ！大河ドラマ『逆賊の幕臣』放送前の、小栗忠順の入門書としてもお薦めです」と呼びかけた。

そして「先祖の歴史漫画という僕の新たな挑戦を、どうか応援よろしくお願いします」と結んでいた。

「逆賊の幕臣」は来年のＮＨＫ大河ドラマ。主演は松坂桃李。