にんべん 夏季限定弁当・惣菜8メニュー 惣菜専門店など6店で販売開始

にんべんは6月1日、だしの惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」で夏季限定の弁当2品と惣菜6品の計8メニューを発売した。「夏野菜のだしスープカレー」など暑い夏でも食欲をそそるスパイシーな味わい、旬の夏野菜をふんだんに使用した、だし香る彩り豊かなラインアップを用意した。夏らしい爽やかな弁当と惣菜を販売する。

「夏野菜のだしスープカレー」は、食べ応え抜群のスープカレー。だしで炊き上げたごはんの上に、オクラ、なす、ピーマンなど5種類の夏野菜と蒸し鶏をのせた。税込み980円。

「和風ぽてとサラダ〜ハラペーニョ入り〜」は、暑い夏にぴったりのやみつきになる刺激的な味わいのぽてとサラダ。同450円。「赤魚のだし焼き〜ラタトゥイユ仕立て〜」は、乾燥バジルのスパイス感が食欲をそそる。同700円。

弁当で「四季弁当〜夏〜」（税込み1200円）と「夏の彩りだし弁当」（同1500円）、惣菜で「たこと夏野菜のだしマリネ」（同500円）と「旬のだしつるり〜夏〜」（同380円）、さらに「おかず盛合せ〜夏〜」（同800円）も用意した。

「一汁旬菜 日本橋だし場」の「ニュウマン新宿店」「そごう横浜店」「西武池袋本店」「日本橋三越本店」と「日本橋だし場 OBENTO エキュート品川店」「にんべん東武百貨店池袋店」の6店舗で販売する。

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