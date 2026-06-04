全国で1422人が『熱中症』で救急搬送 前年同期比で約4倍 都道府県別の最多は埼玉で103人 福岡が100人で続く【消防庁・熱中症情報5/25～31】
令和8年5月25日～5月31日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました。
【グラフで見る】熱中症による搬送者数 10都道府県（多い順）
前年同期比で約4倍の1422人が搬送
消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1422人に上りました 。
前年の同じ時期（令和7年5月25日～31日）は355人（確定値）であったことから、前年比で約4倍と大幅に増加していることが分かります 。
また、5月1日から累計で4104人が搬送されたということです 。
都道府県別では「埼玉県」が最多で103人
都道府県別の搬送人員数では、埼玉県が103人と全国で最も多く、次いで福岡県の100人、大阪府の86人と続いています 。
【都道府県別 救急搬送状況（5月25日～5月31日）】（※多い順に記載）
埼玉県 103人
福岡県 100人
大阪府 86人
東京都 82人
愛知県 79人
兵庫県 63人
神奈川県 58人
千葉県 46人
静岡県 38人
京都府 37人
広島県 33人
岡山県 32人
熊本県 31人
大分県 31人
沖縄県 29人
福島県 28人
茨城県 28人
宮崎県 27人
岐阜県 25人
長野県 24人
佐賀県 24人
長崎県 23人
北海道 22人
三重県 22人
奈良県 22人
愛媛県 22人
群馬県 21人
新潟県 21人
栃木県 20人
山形県 20人
山梨県 18人
鹿児島県 18人
香川県 17人
宮城県 16人
山口県 16人
島根県 16人
秋田県 15人
青森県 14人
石川県 14人
和歌山県 13人
鳥取県 13人
滋賀県 12人
岩手県 11人
高知県 11人
徳島県 10人
福井県 6人
富山県 5人
消防庁は、これらはあくまで速報値であり、今後修正される可能性があるとしています 。