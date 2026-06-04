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　令和8年5月25日～5月31日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました。

【グラフで見る】熱中症による搬送者数　10都道府県（多い順）

前年同期比で約4倍の1422人が搬送

　消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1422人に上りました 。

　前年の同じ時期（令和7年5月25日～31日）は355人（確定値）であったことから、前年比で約4倍と大幅に増加していることが分かります 。

　また、5月1日から累計で4104人が搬送されたということです 。

都道府県別では「埼玉県」が最多で103人

　都道府県別の搬送人員数では、埼玉県が103人と全国で最も多く、次いで福岡県の100人、大阪府の86人と続いています 。 

【都道府県別 救急搬送状況（5月25日～5月31日）】（※多い順に記載）
埼玉県    　103人
福岡県   　 100人
大阪府   　 86人
東京都   　 82人
愛知県   　 79人
兵庫県   　 63人
神奈川県    58人
千葉県   　 46人
静岡県   　 38人
京都府   　 37人
広島県   　 33人
岡山県   　 32人
熊本県   　 31人
大分県    　31人
沖縄県   　 29人
福島県   　 28人
茨城県   　 28人
宮崎県   　 27人
岐阜県   　 25人
長野県   　 24人
佐賀県    　24人
長崎県    　23人
北海道    　22人
三重県    　22人
奈良県   　 22人
愛媛県  　  22人
群馬県   　 21人
新潟県   　 21人
栃木県   　 20人
山形県   　 20人
山梨県  　  18人
鹿児島県    18人
香川県   　 17人
宮城県   　 16人
山口県  　  16人
島根県 　   16人
秋田県  　  15人
青森県    　14人
石川県   　 14人
和歌山県    13人
鳥取県 　   13人
滋賀県  　  12人
岩手県  　  11人
高知県  　  11人
徳島県   　 10人
福井県  　  6人
富山県  　  5人

　消防庁は、これらはあくまで速報値であり、今後修正される可能性があるとしています 。