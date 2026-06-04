令和8年5月25日～5月31日までの1週間における、熱中症の救急搬送状況が消防庁より発表されました。

【グラフで見る】熱中症による搬送者数 10都道府県（多い順）

前年同期比で約4倍の1422人が搬送

消防庁によりますと、この1週間に熱中症で救急搬送された人は全国で1422人に上りました 。

前年の同じ時期（令和7年5月25日～31日）は355人（確定値）であったことから、前年比で約4倍と大幅に増加していることが分かります 。

また、5月1日から累計で4104人が搬送されたということです 。

都道府県別では「埼玉県」が最多で103人

都道府県別の搬送人員数では、埼玉県が103人と全国で最も多く、次いで福岡県の100人、大阪府の86人と続いています 。

【都道府県別 救急搬送状況（5月25日～5月31日）】（※多い順に記載）

埼玉県 103人

福岡県 100人

大阪府 86人

東京都 82人

愛知県 79人

兵庫県 63人

神奈川県 58人

千葉県 46人

静岡県 38人

京都府 37人

広島県 33人

岡山県 32人

熊本県 31人

大分県 31人

沖縄県 29人

福島県 28人

茨城県 28人

宮崎県 27人

岐阜県 25人

長野県 24人

佐賀県 24人

長崎県 23人

北海道 22人

三重県 22人

奈良県 22人

愛媛県 22人

群馬県 21人

新潟県 21人

栃木県 20人

山形県 20人

山梨県 18人

鹿児島県 18人

香川県 17人

宮城県 16人

山口県 16人

島根県 16人

秋田県 15人

青森県 14人

石川県 14人

和歌山県 13人

鳥取県 13人

滋賀県 12人

岩手県 11人

高知県 11人

徳島県 10人

福井県 6人

富山県 5人

消防庁は、これらはあくまで速報値であり、今後修正される可能性があるとしています 。