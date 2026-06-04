かっぱ寿司、旬の白桃を贅沢に使用した夏限定スイーツ「ジューシー白桃杏仁豆腐」発売

寿司チェーンのかっぱ寿司は、夏季限定デザート「ジューシー白桃杏仁豆腐」を6月11日から全国のかっぱ寿司店舗（一部改装中店舗を除く）で販売する。価格は340円（税込）から。持ち帰り商品は6月25日より販売開始する。

〈ジューシー白桃杏仁豆腐〉

杏仁霜（あんにんそう）と生クリームを使用した杏仁豆腐は、豊かな香りとコクを備えながら、ゼラチンベースならではのなめらかな口どけが特徴。白桃の自然な甘みと華やかな香りを生かした特製ソースをたっぷりとかけ、ごろっとした果肉感も楽しめる仕立てとした。

杏仁豆腐のまろやかな味わいと、白桃のみずみずしい甘みや爽やかな酸味が調和し、食後のデザートとしてはもちろん、カフェ利用にも適した一品となっている。

〈商品ラインアップ〉

商品名：ジューシー白桃杏仁豆腐

価格：310円（税込340円）〜

販売開始日：2026年6月11日（木）

販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）

商品名：お持ち帰り用 ジューシー白桃杏仁豆腐

価格：399円（税込430円）〜

販売開始日：2026年6月25日（木）

商品名：プレミアムスイーツBOX（ジューシー白桃杏仁豆腐3個・プレミアムプリン3個）

価格：2,297円（税込2,480円）

販売開始日：2026年6月25日（木）

プレミアムスイーツBOX（ジューシー白桃杏仁豆腐3個・プレミアムプリン3個）

※店舗によって価格が異なる場合がある