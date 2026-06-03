ベースメイクの美しさをさらに高める新アイテムが、ディオール フォーエヴァーから登場します。2026年7月3日（金）に全国発売される新メイクアップベースとルースパウダーは、まるでフォトスタジオで仕上げたような美しい肌印象を演出。スキンケア効果とメイクアップ効果を両立しながら、近づくほどに美しい仕上がりを叶えてくれます。さらに数量限定のクッションケースも登場し、毎日のメイク時間をより特別なものへと導いてくれそうです。

近づくほど美しい肌へ導く新ベース

今回新登場するのは、「ディオール フォーエヴァー スキン ヴェール」と「ディオール フォーエヴァー ベルベット ヴェール」の2種類のメイクアップベースです。

「ディオール フォーエヴァー スキン ヴェール」は、SPF50/PA+++の高いUVカット機能を備えたグロウタイプ。

下地、クリーム、美容液、UVケアの4役を兼ね備えた4-in-1フォーミュラで、みずみずしいツヤ肌を演出します。

ヒアルロン酸配合により肌にうるおいを与えながら、透明感のあるピンク系ピグメントとパールの効果で自然なトーンアップも実現します。

一方、「ディオール フォーエヴァー ベルベット ヴェール」は、SPF15/PA++を備えたマットタイプ。ジェルのような軽やかなテクスチャーで肌になじみ、毛穴や色ムラを自然に補正。

ベルベットのようになめらかなフレッシュマット肌へ導きます。

どちらも価格は7,370円（税込）で、2026年6月26日（金）より公式オンラインブティックおよび一部店舗で先行発売されます。

ディオール フォーエヴァーから新登場！理想のツヤ肌を叶える新ベースメイクに注目

新ルースパウダーで透明感アップ

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ベースメイクの仕上げには、「ディオール フォーエヴァー オン セット パウダー」が新登場します。

価格は8,250円（税込）、全4色展開。カラーは00、01、02、そしてアジア限定色の05クリスタル ピンクです。

7種の微細なパウダーをブレンドしたフォーミュラが、毛穴や肌悩みを自然にカバーしながら透明感を演出。

粉っぽさを感じさせない軽やかな仕上がりで、まるで素肌そのものが美しくなったような印象を叶えます。

また、ヒアルロン酸配合により長時間うるおいをキープ。付属の専用パフは、パウダーパフ・スポンジ・ブラシの特徴を兼ね備えた設計で、細かな部分まで均一に仕上げることができます。

グロウタイプとセミマットタイプの仕上がりから選べるため、なりたい肌印象に合わせて使い分けられるのも魅力です。

数量限定クッションケースにも注目

フラワー ボウ

ブルー ボウ

ピンク ボウ

メイク好きなら見逃せないのが、同時発売となる数量限定の「ディオール フォーエヴァー クッション ケース」です。

フラワー ボウ、ブルー ボウ、ピンク ボウの全3種類を展開。価格は4,510円（税込）です。

レディ ディオールから着想を得たリボンモチーフが印象的で、フラワー ボウはホワイトベースに花と鳩の刺繍を、ブルー ボウはサテン素材にカナージュ刺繍を施した上品なデザイン。

新登場のピンク ボウは、やさしいベビーピンクカラーが魅力です。

※リフィルは別売りです。ディオールスキン フォーエヴァーのクッション製品のリフィルにセットして使用できます。

ディオールの新ルーティーンで理想肌へ

ディオール フォーエヴァーの新作は、メイクアップベース・リキッドファンデーション・ルースパウダーの組み合わせによって、より完成度の高いベースメイクを叶えるラインナップとなっています。

ツヤ肌派には「スキン ヴェール」、マット肌派には「ベルベット ヴェール」と、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。さらに限定クッションケースで気分まで華やかに♡

この夏はディオールの新ルーティーンで、近づくほど美しい理想の肌を目指してみてはいかがでしょうか。