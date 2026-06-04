WHIPPED×韓国発スキンケアが渋谷PARCOに登場！限定特典満載のPOP-UP開催

韓国発のスキンケアブランド「WHIPPED（ホイップド）」が、2026年6月5日（金）から7月1日（木）まで渋谷PARCO 4F「THE HYUNDAI」にて期間限定POP-UPストアを開催します。ベーカリーをコンセプトにした愛らしい世界観と、ヴィーガン処方にこだわったスキンケアアイテムが魅力のWHIPPED。限定商品や豪華ノベルティ、DIY体験まで楽しめる特別なイベントは、美容好きの女性に見逃せない内容となっています♡

ベーカリー発想の韓国スキンケアブランド

WHIPPEDは、母親が作ってくれた誕生日ケーキの思い出から生まれた韓国発のスキンケアブランドです。大切な人を想う気持ちを込めて、厳選した原料と成分を使用したヴィーガン処方のアイテムを展開しています。

まるでスイーツのようなテクスチャーや香りが特徴で、毎日のスキンケアを楽しみながら続けられるのも魅力。肌だけでなく心まで満たしてくれるようなご褒美時間を提案しています。

今回のPOP-UPでは、ブランドの世界観を存分に体感できる空間が登場。暑さや紫外線でゆらぎがちな夏の肌をサポートするアイテムが多数ラインアップされています。

資生堂「肌グミ」再登場！ぷるぷる新感覚洗顔で叶える“ぷるちゅる”素肌習慣

限定商品と豪華ノベルティをチェック

開催期間は2026年6月5日（金）～7月1日（木）。オープン初日から3日間（6月5日～6月7日）は全商品20％OFF、6月8日～7月1日は全商品10％OFFで購入できます。

さらに2,000円以上購入した先着100名には「ポケットポーチ」をプレゼント。

購入者全員には「マグツリー マスクパック」1枚を進呈し、3,000円以上購入すると「マグツリー マスクパック」1個と、ミニサイズのアイスカップ2種がランダムでプレゼントされます。

注目の限定商品はこちら。

ピーチペア パッククレンザーミニチューブ

リボンコームキーリング

ピーチペア ヘアパフューム（6月5日発売）購入特典：リボンコームキーリング

ピーチペア パックスクラブ（6月13日発売）購入特典：ピーチペア パッククレンザーミニチューブ

※商品1点購入につきノベルティ1点プレゼント

また、WHIPPEDを象徴するアイテムをモチーフにした「ボディーバターミニキーリング」のDIYカスタマイズ体験も実施。自分だけのオリジナルキーリング作りを楽しめます。

夏のご褒美美容を楽しもう

韓国発のWHIPPEDが届ける今回のPOP-UPストアは、スキンケアはもちろん、限定アイテムやピングーコラボグッズ、DIY体験まで楽しめる特別なイベントです。

お得な割引や豪華プレゼントも用意されているので、ブランドを初めて知る方にもおすすめ。毎日のケアをもっと楽しく、もっと心地よくしてくれるWHIPPEDの世界観を、この機会にぜひ体験してみてください♪