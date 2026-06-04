ダイアジェンヌの人気色が復活！期間限定でスモーキーブルー再販売スタート

プロポーションづくりをサポートするダイアナの人気補整下着シリーズ「ダイアジェンヌ」から、多くの再販リクエストが寄せられていた“スモーキーブルー”が期間限定で復活しました。落ち着きのある上品なカラーは、身に着けるたびに気分を高めてくれる特別な存在。美しいボディラインを目指しながら、おしゃれも楽しみたい女性にぴったりの注目コレクションです♡

待望のスモーキーブルーが再登場

今回再販売される“スモーキーブルー”は、過去の販売時にも高い人気を集めたカラーです。

爽やかさと落ち着きを兼ね備えた絶妙なブルートーンは、上品で洗練された印象を演出。華やかすぎず、日常にも取り入れやすいカラーとして幅広い年代の女性から支持を集めました。

販売期間は2026年5月12日（火）から7月15日（水）までの期間限定。数量限定での展開となるため、以前購入できなかった方や買い足しを検討している方にとっても見逃せない機会となっています。

販売期間：2026年5月12日（火）～2026年7月15日（水）

※数量限定販売

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ダイアジェンヌが支持される理由

ダイアジェンヌは、ダイアナが長年培ってきたプロポーションメイキングのノウハウをもとに開発された補整下着シリーズです。

単にボディラインを補整するだけでなく、一人ひとりの体型や悩みに寄り添いながら理想のシルエットづくりをサポートすることを目的としています。

優れた補整力と快適な着用感を両立している点も魅力のひとつ。長時間着用しても負担を感じにくく、日常生活の中で自然にボディメイクを続けられるよう設計されています。

また、豊富なサイズ展開によってさまざまな体型に対応しているため、自分に合ったフィット感を見つけやすいのも特徴です。

無理をしないボディメイク習慣へ

近年は健康志向や美容意識の高まりとともに、過度なダイエットや無理なボディメイクではなく、日常生活の中で自然に美しさを育てるスタイルが注目されています。

ダイアジェンヌは、そんな時代のニーズに寄り添う存在です。

着用することで姿勢を整え、ボディラインを美しく見せるサポートを行うため、毎日の生活の中で無理なくプロポーションづくりを続けられます。

さらに、美しいシルエットが自信につながり、ファッションをより楽しめるようになることも魅力。インナーから美しさを育てる新しいボディメイク習慣として、多くの女性に選ばれています。

今回復活したスモーキーブルーは、そんなダイアジェンヌの魅力をさらに引き立てる特別なカラー。上品な色合いが毎日の気分を高め、ボディメイクのモチベーションアップにもつながりそうです♪

美しさと心地よさを叶える限定カラー

再販売を望む多くの声に応えて復活したダイアジェンヌの“スモーキーブルー”。

洗練されたカラーと高い補整力、快適な着け心地を兼ね備えたシリーズは、日々のボディメイクをもっと前向きな時間へと変えてくれます。

期間限定・数量限定での販売となるため、気になっていた方はぜひこの機会にチェックしてみてください♡自分らしい美しさを育てる一歩として、毎日のインナー選びを楽しんでみてはいかがでしょうか。