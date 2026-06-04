サンキューマートで平成ブーム再燃♡『ウサコレフレンズ』『一期一会』コラボ登場

平成世代にはたまらない『ウサコレフレンズ』と『一期一会』のコラボ雑貨が、サンキューマートに登場します♡2026年6月4日（木）12時より公式オンラインショップで先行予約を開始し、7月上旬からは全国の店舗で順次販売予定。懐かしさあふれる世界観と今っぽい可愛さを融合したアイテムは、日常使いからコレクションまで楽しめるラインナップとなっています。

『ウサコレフレンズ』のポップな雑貨が勢揃い

『ウサコレフレンズ』シリーズでは、個性豊かなウサギたちの魅力を詰め込んだ全15アイテムを展開。

カラフルでポップなデザインが特徴で、持っているだけで気分が上がりそう♡

トートバッグ、エコバッグ、アクリルパーツ、ダストプラグ、チャーム付きミラー、ロングヘアクリップ、ダイカットポーチなどが登場します。

アクリルパーツはスマホケースのアレンジにも活躍し、ダイカットポーチはカラビナ付きでバッグチャーム感覚でも楽しめます。

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『一期一会』の青春感あふれるアイテム

平成のティーン文化を象徴する『一期一会』からは、全9アイテムをラインナップ。

ポエムや青春感たっぷりのアートを取り入れたデザインは、懐かしさとエモさを感じさせてくれます。

Tシャツやフラットポーチといったファッションアイテムのほか、ランチ巾着や折りたたみ傘ポーチなど実用性の高いアイテムも登場。

ピックアップ商品には、Tシャツ、洗濯ネット2P、折りたたみ傘ポーチが揃い、すべて390円（税込429円）で購入できます。

平成レトロ好き必見の限定コラボ

近年ますます人気が高まる平成レトロブーム。今回のコラボでは、『ウサコレフレンズ』の癒し系デザインと、『一期一会』の心温まる世界観が見事に再現されています。

【販売スケジュール】

WEB先行予約開始：2026年6月4日（木）12:00～

店頭販売開始：2026年7月上旬より順次

【販売場所】

・サンキューマート公式オンラインショップ

・全国のサンキューマート店舗

※地域や店舗によって販売開始日が異なる場合があります。

※商品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

まとめ♡

懐かしさと可愛さを兼ね備えた『ウサコレフレンズ』と『一期一会』のコラボ雑貨は、平成カルチャーが好きな方には見逃せないアイテムばかり♡

全商品390円（税込429円）という手に取りやすい価格も魅力です。お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。

気になる方は先行予約をぜひチェックしてみてください♪