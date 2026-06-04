松本伊代、還暦を迎え感じた身体の”異変”「血液検査があんまりよくなくて」 原因は大好物…？
タレント・ヒロミ（61）の妻でタレントの松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。還暦を迎え、身体の“異変”を実感するようになったと語った。
【写真】似てる？「ママ」との“顔出し”2ショット披露の松本伊代
昨年「還暦」を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていったという。
一方で食生活には気を付けているとしたが、身体の不調を実感するようになったことが理由だと明かした。松本は「血液検査があんまりよくなくて。びっくりしちゃって、去年までは平気だったのに、今年になったらこういう数値になるんだと思って」と語った。この結果について、大好物のドーナツや揚げ物が原因だと考えるようになり「ドーナツと揚げ物を少しセーブして、お野菜をなるべく多くとるようにしてもう一回血液検査に行ったら、大丈夫だった」と振り返った
松本はこの経験を通じて「初めてそういう数値が出たので、ちょっとびっくり。年齢とともに今までの生活ではいけないんだなと、思い知らされましたね」と語った。
【写真】似てる？「ママ」との“顔出し”2ショット披露の松本伊代
昨年「還暦」を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイート60」と呼び替えていたが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていったという。
一方で食生活には気を付けているとしたが、身体の不調を実感するようになったことが理由だと明かした。松本は「血液検査があんまりよくなくて。びっくりしちゃって、去年までは平気だったのに、今年になったらこういう数値になるんだと思って」と語った。この結果について、大好物のドーナツや揚げ物が原因だと考えるようになり「ドーナツと揚げ物を少しセーブして、お野菜をなるべく多くとるようにしてもう一回血液検査に行ったら、大丈夫だった」と振り返った
松本はこの経験を通じて「初めてそういう数値が出たので、ちょっとびっくり。年齢とともに今までの生活ではいけないんだなと、思い知らされましたね」と語った。