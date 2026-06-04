◇ナ・リーグ ドジャース7―0Ｄバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球で打率を3割（.301）に乗せると、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの2連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達し、今季最多の貯金18とした。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の投球について「今日は良かった。必要な場面では球速も出ていたし、制球も良くなっていた。以前の登板のように自分自身と戦っている感じもなかったね。スイーパーも使えていたし、カーブも少し織り交ぜていた。全体的に良いリズムで投げていたと思う。打線が序盤にリードを取ってくれたことも良かったし、相手に大きな脅威をつくらせなかった。今夜の相手打線はほとんど何もできなかったと思う」と称賛した。

防御率を0.74としたことには「彼は走者を出すことや失点することを本当に嫌がるんだ。多くの先発投手は試合に入りながら感覚をつかみ、序盤に何点か取られてからギアを上げることもある。でも翔平を見ていると、1点1点を非常に重く考えている。毎回完封しようという気持ちでマウンドに上がっているように見えるね。全ての先発投手がそういう考え方を持っているわけではないと思う」と分析。「序盤からアクセルを緩めない。プレッシャーがかかる状況になるまで待つのではなく、最初からそれをつくらせない。試合の入りからリスクを最小限に抑えている」と続けた。

規定投球回に達する7イニング目も続投させなかったことに関しては「（続投を）考えたよ」といい、「でもフリードランドのタイムリーでさらに点差が広がったのでね。だからヘルナンデスを準備させていた。7点差でリードしている状況で、翔平を7回まで投げさせる必要性はそれほど感じなかった」と試合展開に応じたと明かした。

今の大谷が球界最高の投手かを問われると「その質問については、他にも素晴らしい投手がたくさんいるからね。余計な論争を生みたくはないよ」とかわした。