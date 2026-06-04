お笑いタレントかみじょうたけし（48）が、4日放送のMBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」に出演。自身の結婚秘話を明かした。

「今から16、17年前です。交際していた彼女の実家にあいさつに行ったんです。まだ将来が不安だらけの時期でした」

「ひとり娘ということもあって、お父さんは『芸人やってる？』『見たことないなあ』と、ガードが固かったんです」

しかし、ひとつのきっかけで父親の態度が一変する。

「『レギュラー番組の仕事はあるのか？ 芸人にとって固定給やろ？』と言われて、当時唯一のレギュラーが『こんちわコンちゃん』で、そのことを伝えたら、お父さん番組の大ファンやったんですよ！」

父親の表情が柔らかくなり、かみじょうとも一気に打ち解けた。

「コンちゃんに出ている？ それなら大丈夫や。娘をよろしく頼むわ」と、結婚話もトントン拍子で進んだという。

メーンパーソナリティーのコンちゃんこと近藤光史（78）は結婚4回離婚4回の経歴を持つ猛者だが「寿番組ですから！」と声を大にした。

かみじょうは兵庫県淡路島出身。高校野球おたくとして知られ、板東英二氏や掛布雅之氏のモノマネで人気。