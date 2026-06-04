「ハゲが見つかり病院で検査してもらった結果つむじだった猫」



【写真】遠目から見てもわかる白っぽい“つむじ”

そんな一言が添えられた投稿がXで話題です。写っているのは、黒猫の「さすけ」くん（4歳・男の子）。後頭部から首元にかけての愛らしいシルエットが捉えられています。



よく見ると右耳のすぐ横あたりに、ぽつんと白く地肌が透けて見えるようなポイントがーー。病院で診察してもらった結果、病気による脱毛などではなく、人間と同じ「つむじ」であることが判明したのです。



この投稿には、4.6万件を超える“いいね”が集まり、リプライ欄には「かわいすぎるやろ！！！」「頭部かわえええ」といった姿に身悶えする声のほか、「猫にもつむじがあるんだ！」という驚きの声が寄せられました。さらに、「やっぱり心配しちゃうよね。でも結果良くて安心だね」と飼い主さんの心境に寄り添うコメントや、「ウチのネコチャンと同じだ」といった愛猫家からの共感の声も集まっています。



「猫にもあるんだ…」検査結果に安堵と驚き

飼い主のmさん（@m_sauna08）によると、“異変”に気づいたのは、さすけくんを撫でているときだったといいます。



「夏から冬の換毛期を迎えるころでした。皮膚病を疑い、すぐに病院に連れて行ったんです」



そして、カビ検査、被毛検査を経た結果ーー。



「『猫さんにもつむじがあるのか』と驚いたのを覚えています」



結果は意外なものではありましたが、病気ではなく、ホッとしたと飼い主さんは語っています。



いたずらはひと段落、今も好きなことは？

ふだんのさすけくんは、どのような子なのでしょうか。



「かしこく、やんちゃな甘えん坊です。子猫のころはよくいたずらをしていました」



4歳を迎えるにつれて、少しずつ落ち着いてきたというさすけくん。ただ、小さいころの片鱗はまだ見られるようです。



「カーテンレールの上など、高いところに登ってはジャンプして降りる遊びは今も大好きです」



“つむじ”とわかった頭のポイントも、愛らしいチャームポイントのひとつになったようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）