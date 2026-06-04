安全機能と装備が充実

トヨタは2026年6月4日、軽商用車「ピクシスバン」ガソリン車の一部改良を実施しました。

ピクシスバンは、ダイハツの軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のOEM供給を受け、2011年に誕生しました。

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現行モデルは、ベース車と同様に2021年12月にフルモデルチェンジを実施した通算2代目モデルとなります。

ダイハツの設計思想「DNGA（Daihatsu New Global Architecture）」を採り入れ、新開発プラットフォームやCVTを軽商用車で初搭載。予防安全機能「スマートアシスト」も搭載し、走行性能や安全性、燃費、静粛性といった基本性能を大幅に向上させています。

また、車体形状をよりスクエアに、そして床面もフラットにすることで荷室の効率を高めました。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm。660cc直列3気筒自然吸気エンジンと、同ターボエンジンをラインナップし、駆動方式は2WDと4WDを設定します。

また2026年2月には、「デラックス」グレードにBEV（バッテリーEV：電気自動車）モデルも追加設定されました。

今回はガソリン車のみが一部改良され、主に、予防安全機能と装備の充実によって商品力を向上させました。

安全面では、スマートアシストの交差点における検知範囲を拡張しています。

新たに、前方を走行する自転車運転者、交差点右折時に直進してくる対向車、右左折時の対抗方向から横断してくる歩行者を検知範囲に加えました。

また「クルーズターボ」「クルーズ」のCVT仕様に、LEDパックにある装備、LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付）、LEDフォグランプ（メッキベゼル付）、サイドビューランプ、LEDルームランプ（フロント）を標準装備しました。

一部改良のピクシスバン（ガソリン車）の車両価格（消費税込）は、115万5000円から179万3000円です。