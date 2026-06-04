“新世代”「“ちいさな”スポーツカー」

マツダが公開した次世代スポーツカー「アイコニックSP」は、発表から時間が経った今も注目を集めています。独自のコンセプトやデザインが話題となり、ユーザーからもさまざまな反響が寄せられています。

アイコニックSPが初めて披露されたのは、2023年10月の「ジャパンモビリティショー2023」でした。

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マツダが掲げる“前向きに今日を生きる人の輪を広げる”という理念を体現するモデルとして開発され、単なる移動手段ではなく、長く愛着を持って接することのできる存在を目指したとされています。

ボディサイズは全長4180mm×全幅1850mm×全高1150mm、ホイールベース2590mmとコンパクトで、「ロードスター（ND型）」よりひと回り大きいものの、全高は現行スポーツカーの中でも低く抑えられています。

低いボンネットフードや開閉式ヘッドライトが外観の特徴で、コンセプトカラーには深みのある「ヴィオラ・レッド」が採用されました。

インテリアは外装色と対比させた「インディゴ・ブルー」を基調とし、シートには広島の名産であるデニム由来の藍染めコットン糸を使った3Dニットを採用。

白いパーツには牡蠣殻を再利用したバイオ素材を用いるなど、地域性と環境配慮を意識した素材選びも特徴です。

パワートレインは発電専用のロータリーエンジンを組み合わせた「2ローター・ロータリーEVシステム」で、駆動はモーターが担当します。

システム最高出力は370PSを発揮し、軽量なロータリーエンジンを車体中央寄りに配置することで前後50：50の重量配分を実現するとしています。

2024年の東京オートサロンでは、毛籠勝弘社長が「ポルシェ911相当のパフォーマンスを秘めている」と語ったことも話題になりました。

大容量バッテリーにより屋外レジャーや災害時の電力供給にも対応し、ロータリーエンジンは水素など多様な燃料に対応できるマルチ燃料型を採用しています。

走行性能の基盤となるのは低重心化とヨー慣性モーメントの低減で、バッテリーやモーター、ロータリーエンジンを車体中央の低い位置に集約することで、マツダが掲げる「人馬一体」の走りを追求しています。

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ユーザーからは、デザインに対して「この形めちゃくちゃ好き」といった声が寄せられる一方で、ロータリーの採用には「ロータリー復活が嬉しい」と期待を寄せる反応も見られます。

市販化に関しては「市販されたら高そう」「本当に出るのかな」といった慎重な意見がある一方で、「マツダらしさ全開で良い」「ぜひ市販化してほしい」と前向きな声も多く、関心の高さが続いています。

次世代スポーツカーとしての存在感を示したアイコニックSPが、今後どのような展開を迎えるのか、マツダの動向に注目が集まります。