『葬送のフリーレン』が関東最大級のグランピング施設とコラボ！ 7/17〜10/16開催の1日32組限定プランに使えるペア宿泊券を、ふるさと納税返礼品に

『葬送のフリーレン』コラボ宿泊がおトクに！ 「農園リゾートTHE FARM」がふるさと納税返礼品に「ペア宿泊券」を提供開始



千葉県にある関東最大級のグランピング施設「農園リゾートTHE FARM」は、2026年7月17日から10月16日までの期間限定で、TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーション企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」を開催します。

これに伴い、対象の宿泊プランに利用可能な「ペア宿泊券」をふるさと納税の返礼品として提供開始しました。

本返礼品は、1日32組限定の「≪葬送のフリーレン コラボルーム≫THE FARM BBQプラン（1泊2食付）」の宿泊に利用可能です。

さらに、ふるさと納税の取り扱いサイトとして『さとふる』や『ふるさとチョイス』が用意されているほか、本宿泊券はコラボ期間外でも通常宿泊に利用できるなど、有効期限の発行日より1年間の中で柔軟に活用できるのもうれしいポイント。

満天の星と焚き火に囲まれた特別な旅路を、全方位からおトクに楽しみ尽くしましょう。

（以下、プレスリリースより）

ふるさと納税で「葬送のフリーレン」コラボ宿泊をおトクに体験。農園リゾートTHE FARM、ペア宿泊券の返礼品を提供開始

2026年7月17日〜10月16日開催の期間限定企画1日32組限定で展開するコラボルーム宿泊プランに利用可能。

農園リゾートTHE FARM（所在地：千葉県香取市）は、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーション企画『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』の開催にあわせ、対象宿泊プランに利用可能な「ペア宿泊券」を返礼品として提供開始いたしました。

本返礼品は、コラボ期間中に展開される≪葬送のフリーレン コラボルーム≫THE FARM BBQプラン（1泊2食付）の宿泊利用にご利用いただけます。

本コラボは、2026年7月17日から10月16日までの期間限定開催。

1日32組限定で、作品の世界観を自然の中で体感できる特別な宿泊体験をご提供します。

静かな森に囲まれたグランピングエリアで、ゆらめく焚き火と満天の星。まるでフリーレンたちの旅路の途中にいるかのような、穏やかな時間をお楽しみいただけます。

＜ふるさと納税 取り扱いサイト＞

さとふる

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1334770&query_id=85831264-b572-4db6-9ae0-20dcb37c700a

ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/12236/6703537?query_id=269f65d7-8694-4f9f-953a-d3a5b036d43d&ss_request_id=a14df589-3eaa-41ce-8a8a-aaf4924cdb35

＜特設サイト＞

TVアニメ「葬送のフリーレン」×農園リゾートTHE FARMグランピング宿泊コラボレーション企画 『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』特設サイト

https://creative.thefarm.jp/frieren_thefarm-katori

返礼品概要

・内容：ペア宿泊券

・対象プラン：≪葬送のフリーレン コラボルーム≫THE FARM BBQプラン（1泊2食付）

・利用可能期間：2026年7月17日〜10月16日（コラボ開催期間中）

・有効期限：発行日より1年間

・提供地：千葉県香取市

※本ポイントはコラボ期間外でも、通常宿泊に利用可能です（特典・演出は対象外）

ご利用対象期間について

本返礼品は、TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボ開催期間中である2026年7月17日〜10月16日の宿泊予約にご利用いただけます。

なお、本返礼品は対象期間中のご宿泊予約を確約するものではなく、満室等によりご希望日にご予約いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。ご宿泊予約はお早めにご検討ください。

また、本返礼品の有効期限は発行日より1年間です。

コラボ開催期間中にご利用いただけなかった場合も、有効期限内であれば通常の宿泊予約にご利用いただけます。



※「葬送のフリーレン」コラボルームおよびコラボ企画に付随する演出・体験・特典等は、2026年7月17日〜10月16日の期間中の宿泊に限ります。

「葬送のフリーレン」について

【イントロダクション】

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画「葬送のフリーレン」。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3,200万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。

そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！

フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる―。

【ストーリー】

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

《アニメ情報》

TVアニメ第2期

2026年1月16日放送開始

毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp

【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/

【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren

《コミックス情報》

シリーズ世界累計部数3500万部突破！

第1巻〜第15巻発売中

原作／山田鐘人 作画／アベツカサ

少年サンデーコミックス

発行／小学館

【原作公式HP】https://websunday.net/work/708/

【原作公式X】https://twitter.com/FRIEREN_PR

【原作公式TikTok】https://www.tiktok.com/@frieren_pr

【原作公式Instagram】https://www.instagram.com/frieren_pr

【原作公式Blusky】https://bsky.app/profile/frieren.websunday.net

【週刊少年サンデー公式HP】https://websunday.net/

【週刊少年サンデー公式X】https://twitter.com/shonen_sunday

【原作コピーライト】©山田鐘人・アベツカサ／小学館

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)フランチャイズ事業の運営