◆米大リーグ Ｄバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、投げては６回２安打無失点で今季の日本人単独トップとなる６勝目。打っては３打数２安打２四球の４出塁で、ナ・リーグ西地区首位のチームは今季４０勝に到達した。

大谷はこの日で０・７４となった防御率は規定投球回（試合数×１イニング）までわずかに１イニング届かなかったが、メジャー全体の“隠れ１位”を継続。２２年９月以来の４登板連続白星となった。被打率１割４分４厘、ＷＨＩＰ（１回あたりに出す走者）０・７９と異次元の数字が並んでいる。この日最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測し、８９球で６三振１四球という内容だった。

今季のサイ・ヤング賞争いはスキーンズ（パイレーツ）、サンチェス（フィリーズ）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）ら強敵ぞろい。試合後、現地記者から「大谷が（サイ・ヤング賞を）受賞するにはもっとイニングを投げる必要があるかもしれない。その点は意識していくのか」と質問されたロバーツ監督は「意識はする。ただ、試合を（勝つために）戦わなければならない。私は（監督として）チームにとって何が最善かを基準にマネジメントしないといけない。６月３日にサイ・ヤング賞が決まるわけではないし、まだたくさん試合が残っている」と説明。「公平な立場で見て大谷は球界最高の投手か」と聞かれると「その選手たち（ミジオロウスキーら）も本当に素晴らしいからね。だから他の選手たちとの論争をあおる必要はないよ（笑）」と笑顔でかわした。