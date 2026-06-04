２０２８年度前期（１１８作目）のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、主演は女優の河合優実、脚本は宮藤官九郎氏が務めることに決まった。タイトルは「ほんのモキチ」。河合はオーディションではなくオファーで決定。抜てきした理由も明かされた。

同作は歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。制作統括の板垣麻衣子氏は「ヒロイン・テル子を演じていただくのは、並外れた演技力を持つ河合優実さん。モデルの斎藤輝子さんは、エネルギーに満ち、自分を貫く強さがあり、まわりを振り回すこともあるけれどなんだか憎めない、そんな不思議な魅力をもった人物です」と説明した。

河合は２回目の朝ドラ。漫画家・やなせたかしさんと妻の小松暢（のぶ）さん夫妻をモデルにした２５年前期「あんぱん」（主演・今田美桜）で、ヒロインの妹・蘭子を好演した姿も記憶に新しい。板垣氏は今回の起用理由について「多面的な役柄を演じられる人は？と想像した時に、河合さんしか思い浮かびませんでした」と熱烈オファー。「河合さんと一緒に新しいヒロイン像に挑戦するのがとても楽しみです。日々辛(つら)いことがあっても、テル子を見ると笑っちゃう。そんなドラマを、キモチを込めて、お届けします」と期待した。

【近年のＮＨＫ朝の連続テレビ小説主演】

２０１７年前期「ひよっこ」有村架純（キャスティング）

２０１７年後期「わろてんか」葵わかな（オーディション）

２０１８年前期「半分、青い。」永野芽郁（オーディション）

２０１８年後期「まんぷく」安藤サクラ（キャスティング）

２０１９年前期「なつぞら」広瀬すず（キャスティング）

２０１９年後期「スカーレット」戸田恵梨香（キャスティング）

２０２０年前期「エール」窪田正孝（キャスティング）（相手役の二階堂ふみはオーディション）

２０２０年後期「おちょやん」杉咲花（キャスティング）

２０２１年前期「おかえりモネ」清原果耶（キャスティング）

２０２１年後期「カムカムエヴリバディ」上白石萌音・深津絵里・川栄李奈（上白石と川栄はオーディション）

２０２２年前期「ちむどんどん」黒島結菜（キャスティング）

２０２２年後期「舞いあがれ！」福原遥（オーディション）

２０２３年前期「らんまん」神木隆之介（キャスティング）

２０２３年後期「ブギウギ」趣里（オーディション）

２０２４年前期「虎に翼」伊藤沙莉（キャスティング）

２０２４年後期「おむすび」橋本環奈（キャスティング）

２０２５年前期「あんぱん」今田美桜（オーディション）

２０２５年後期「ばけばけ」郄石あかり（オーディション）

２０２６年前期「風、薫る」見上愛（キャスティング）上坂樹里（オーディション）

２０２６年後期「ブラッサム」石橋静河（キャスティング）

２０２７年前期「巡るスワン」森田望智（キャスティング）

２０２７年後期 未発表

２０２８年前期 「ほんのモキチ」河合優実（キャスティング）