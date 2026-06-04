◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（二本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続となるマルチ安打となる３安打を放ち、チームの快勝に貢献した。ドジャースはブレーブスに続いて３０球団で２番目の速さで４０勝に到達した。

この日は現地時間で６月３日。昨年８９歳で永眠した長嶋茂雄さんの一周忌にあたる。試合後、大谷は長嶋茂雄さんの命日に登板となったことについて、「もちろん大事なこと」と言及した上で「スケジュールの中で管理すべきところは、しっかりとピッチングの日というのが一番メインなのかなと」と投手として全力を注ぐことに集中したと明かした。

大谷は１６年１２月のスポーツ報知の対談で初対面。２５年３月１５日に東京ドームで行われた巨人戦前にも対面した。これがミスターが公の場に登場した最後ともなった。亡くなった日に大谷はインスタグラムで「心よりご冥福をお祈りいたします」とコメントを添えて追悼し、本塁打も放った。その後大谷は「リアルタイムで（現役時代を）見ている世代ではないので、プレーをお目にかかることはなかったですけど、実際にお会いしてみて、素晴らしい人でしたし、会話をしていても、やっぱりすごく野球に対する愛情が深い方なのかなという印象を受けた。非常に残念なニュースでしたけど、その情熱を現役の僕らが次の世代につないでいければいいんじゃないかなと思っています」とコメントしていた。

この日の試合では、投打でフル回転した。１回表先頭の１打席目に二塁への内野安打で出塁。得点にはつながらなかったが、マウンドに上がる前から全力疾走で７試合連続安打、１９試合連続出塁となった。投げては３回まで１人の走者も出さない完璧な立ち上がり。２回にタッカーの５号２ランで援護点となる先制点をもらうと、３期には先頭で四球を選んで出塁したのをきっかけに３点を奪ってリードを５点に広げた。

４回の３打席目も四球を選んで出塁。４回裏には２死から初安打となる右翼線への二塁打をモレノに浴びたが、アレナドをこの日最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）直球で三ゴロに打ち取った。５回も３者凡退で抑えると、６回の４打席目も右前安打で４打席連続出塁。６回裏は１死からの四球と安打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、キャロルを二ゴロ併殺打に打ち取った。

規定投球回にはあと１イニング足りなかったが、防御率０・７４はＭＬＢ全体でトップ相当。圧巻の４登板連続勝利で、被打率１割４分４厘もトップに相当する数字となった。９回の６打席目にはこの日３本目の安打となる右前安打。打率も３割を超えて３割１厘になった。３登板連続で登板日の本塁打とはならなかったが、投打でチームをしっかりと勝利に導いた。