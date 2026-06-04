アジア株 レバノン停戦もネタニヤフに不信感 極右閣僚から圧力 アジア株 レバノン停戦もネタニヤフに不信感 極右閣僚から圧力

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アジア株 レバノン停戦もネタニヤフに不信感 極右閣僚から圧力



東京時間14:02現在

香港ハンセン指数 25277.77（-355.44 -1.39%）

中国上海総合指数 4066.56（-17.42 -0.43%）

台湾加権指数 46070.12（-389.04 -0.84%）

韓国総合株価指数 8713.83（-87.66 -1.00%）

豪ＡＳＸ２００指数 8679.40（-106.32 -1.21%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74413.19（+67.02 +0.09%）



アジア株は総じて下落。



米半導体大手ブロードコムの決算が期待外れだったためナスダック先物が下落、アジア市場ではハイテク関連が下落している。米イラン戦争の泥沼化も懸念されている。



米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意したことに安堵、米イラン協議の障害が取り除かれる。米イランは衝突しているものの戦争再開の可能性は低そうだ。トランプ米大統領は米軍が殺害された場合のみ、イランとの停戦を打ち切ることを検討している。数週間～数カ月にわたる“小競り合い ”なら耐えられるという。



レバノン停戦はポジティブ材料だが、ネタニヤフ首相が停戦を遵守するか疑問視されており、市場の懸念を打ち消すには至っていない。イスラエル極右国家安全保障相のベングビール氏はネタニヤフ氏に対し、自制を求めるあらゆる呼びかけを拒否するよう要請。ヒズボラを攻撃するために必要かつ不可欠な措置を講じ、手を緩めないよう求めている。



イラン外相はイスラエルがレバノン首都ベイルートを攻撃した場合、中東地域での「全面的な戦争再開」を警告している。



休場明け韓国株は下落も下値は限定的、ハイテク株の下げはブロードコムをきっかっけとした利益確定売りだろう。売り一巡後は最高値を目指す可能性。ゴールドマンサックスは韓国総合指数の目標を1万2000ポイントに引き上げた、先月上旬に9000ポイントに引き上げたばかり。

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