東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
貿易収支（4月）10:30
結果 17.91億豪ドル
予想 16.00億豪ドル 前回 -10.24億豪ドル（-18.41億豪ドルから修正）
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意
ヒズボラが攻撃停止し、リタニ川以南からの完全撤退が条件
トランプ米大統領
イスラエルが和平交渉妨げていることに「少し苛立っている」
トランプ米大統領はイラン戦争再開に消極的（WSJ）
米兵が殺害された場合のみ停戦を打ち切ることを検討
数週間あるいは数カ月にわたる小規模な衝突には耐える用意
イラン外相
レバノン首都ベイルートへの攻撃は「全面的な戦争再開」招く
ベイルートへの攻撃は侵略行為、我々は黙っていない
米国との戦争終結に向けた交渉「目立った進展はない」
イスラエル国防軍（IDF）
ガザ市内の4つの標的に対して空爆実施、少なくとも8人が死亡
※同時多発攻撃は昨年10月以来初めて
イスラエル極右閣僚ベングビール国家治安相
レバノンとの停戦は重大な誤り、顧問たちの夢物語だ
ネタニヤフ首相を誤った決断に引きずり込んでいる
ネタニヤフ首相に自制を求める呼びかけを拒否するよう求める
ヒズボラ攻撃するために必要な措置を講じ手を緩めないよう要請
【日本】
日銀が今月1%への利上げ検討、年内追加利上げの可能性も（BBG）
【豪州】
ブロック豪中銀総裁
インフレは高すぎる、インフレ長引けば金利を長期間高水準で維持
※経済指標
【豪州】
貿易収支（4月）10:30
結果 17.91億豪ドル
予想 16.00億豪ドル 前回 -10.24億豪ドル（-18.41億豪ドルから修正）
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意
ヒズボラが攻撃停止し、リタニ川以南からの完全撤退が条件
トランプ米大統領
イスラエルが和平交渉妨げていることに「少し苛立っている」
トランプ米大統領はイラン戦争再開に消極的（WSJ）
米兵が殺害された場合のみ停戦を打ち切ることを検討
数週間あるいは数カ月にわたる小規模な衝突には耐える用意
イラン外相
レバノン首都ベイルートへの攻撃は「全面的な戦争再開」招く
ベイルートへの攻撃は侵略行為、我々は黙っていない
米国との戦争終結に向けた交渉「目立った進展はない」
イスラエル国防軍（IDF）
ガザ市内の4つの標的に対して空爆実施、少なくとも8人が死亡
※同時多発攻撃は昨年10月以来初めて
イスラエル極右閣僚ベングビール国家治安相
レバノンとの停戦は重大な誤り、顧問たちの夢物語だ
ネタニヤフ首相を誤った決断に引きずり込んでいる
ネタニヤフ首相に自制を求める呼びかけを拒否するよう求める
ヒズボラ攻撃するために必要な措置を講じ手を緩めないよう要請
【日本】
日銀が今月1%への利上げ検討、年内追加利上げの可能性も（BBG）
【豪州】
ブロック豪中銀総裁
インフレは高すぎる、インフレ長引けば金利を長期間高水準で維持