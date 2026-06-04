東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

貿易収支（4月）10:30

結果 17.91億豪ドル

予想 16.00億豪ドル 前回 -10.24億豪ドル（-18.41億豪ドルから修正）



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意

ヒズボラが攻撃停止し、リタニ川以南からの完全撤退が条件



トランプ米大統領

イスラエルが和平交渉妨げていることに「少し苛立っている」



トランプ米大統領はイラン戦争再開に消極的（WSJ）

米兵が殺害された場合のみ停戦を打ち切ることを検討

数週間あるいは数カ月にわたる小規模な衝突には耐える用意



イラン外相

レバノン首都ベイルートへの攻撃は「全面的な戦争再開」招く

ベイルートへの攻撃は侵略行為、我々は黙っていない

米国との戦争終結に向けた交渉「目立った進展はない」



イスラエル国防軍（IDF）

ガザ市内の4つの標的に対して空爆実施、少なくとも8人が死亡

※同時多発攻撃は昨年10月以来初めて



イスラエル極右閣僚ベングビール​国家治安相

レバノンとの停戦は重大な誤り、顧問たちの夢物語だ

ネタニヤフ首相を誤った決断に引きずり込んでいる

ネタニヤフ首相に自制を求める呼びかけを拒否するよう求める

ヒズボラ攻撃するために必要な措置を講じ手を緩めないよう要請



【日本】

日銀が今月1%への利上げ検討、年内追加利上げの可能性も（BBG）



【豪州】

ブロック豪中銀総裁

インフレは高すぎる、インフレ長引けば金利を長期間高水準で維持

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