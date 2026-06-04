「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午後２時現在で小田急電鉄<9007.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



きょうの東京市場では軟調。小田急は５月１３日に２６年３月期の連結決算の発表にあわせて中期経営計画のアップデートを開示。３１年３月期の営業利益目標を前回発表の８００億円から８００億円以上とすることや３１年３月期にかけて累進配当を目指す方針を示した。そんななか、ＳＢＩ証券が２日、小田急の投資判断を「中立」から「買い」、目標株価を１６５０円から１９００円に引き上げており、これが買い予想数の増加につながっているようだ。証券会社によると、利益成長と株主還元のエクイティストーリーが２０３０年度まで顕在化するとみられる。



出所：MINKABU PRESS