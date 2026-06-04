バンダイナムコエクスペリエンスは、オリジナルIP「ポラポリポスポ」を題材とした『進化系生演奏ライブ：We are POLARIS』を、11月3日にSGCホール有明にて開催することを発表した。

【画像あり】モーションキャプチャーエリアの様子

本ライブは、同社の独自技術「ゼロエディットモーションキャプチャー」をはじめとする最新テクノロジーを結集し、CGキャラクターが楽器を生演奏するという、CGキャラクターライブにおいて国内初の試みとなる（2025年時点、日本国内におけるCGキャラクターライブを対象、バンダイナムコエクスペリエンス調べ）。

会場ステージの天井から床まで一面に巨大LEDモニターを設置し、その裏側にモーションキャプチャーエリアを用意。エリア内ではプロミュージシャンが客席からの熱量を受け取りながら生演奏を行い、その動きをリアルタイムでモーションキャプチャーすることで、ステージ上のキャラクターたちが登場する仕組みとなっている。

従来のCG・アニメ表現において演奏シーンは、制作難易度とコストの観点から簡略化・抽象化されるケースが多く、音と動きの不一致が課題となっていた。「ゼロエディットモーションキャプチャー」をはじめとする独自テクノロジーにより、演奏中に弦を押さえる指先やドラムスティックの軌道、ミュージシャンが全身で表現するノリやグルーヴ感といった、言語化が難しい無意識の動きまで高精度で捉え、CGキャラクターへリアルタイムに反映する。

あわせて、シンバルの揺れやバスドラムの振動、ギター弦の反応やキーボードの沈み込みといった楽器の細かな挙動まで再現可能。生演奏の音楽と目の前に登場するキャラクターを完全に一致させ、聴覚と視覚の一致によるライブ体験価値の向上を目指す。

会場となる「SGCホール有明」は、日本初のイマーシブ常設音楽ホールで、最新の音響・映像設備を備えている。ステージ一面の巨大LEDモニター、客席上空の演出、照明連動などにより空間全体で環境を構築し、観客に“音楽への没入体験”を届けるという。

なお「ゼロエディットモーションキャプチャー」とは、撮影後の手作業による修正を行わず、取得したモーションデータをそのままCG映像に活用する技術。ユークスのリアルタイムレンダリングエンジン『ALiS ZERO®』と、gNuuwのキャラクターマッチング技術により実現されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）