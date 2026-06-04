２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、６月１日、自身のブログを更新。

大学病院へ行ったことを報告しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「体調があまり良くない」「急な暑さについていけないのと、気圧の変化でリウマチの症状も」「今日採った血液検査のデータ、最悪かも知れない」





堀ちえみさんは「今日は先ずは血液検査のための、採血で大学病院へ。」と、投稿。



続けて「本日の血液検査は、次回のリウマチ科での診察のためのもの。」「診察は午後から消化器内科。」と、記しました。





そして「少し時間があるので一度外に出て、大学病院以外のクリニックの診察へ。」「夫も大学病院での診察は一緒なので、二人であちらこちら移動してます 頑張ろう健康のためだ！」と、その思いを綴っています。





その後の投稿で、堀ちえみさんは「体調があまり良くない。」と、投稿。



続けて「急な暑さについていけないのと、気圧の変化でリウマチの症状も。」と、記しました。



そして「今日採った血液検査のデータ、最悪かも知れない」と、綴りました。



堀ちえみさんは「寝ても寝ても眠い。」「これから消化器内科の診察。そのあとお薬受け取って、会計して帰ります。」と、記しています。





堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。





【担当：芸能情報ステーション】