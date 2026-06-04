女優の河合優実が４日、２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演に決まり、東京・渋谷の同局で会見を行った。

河合の主演はオファーで決定し、吉報は「最近」届いたという。「ちょっとＮＨＫの人と話してきます。内容はわからないけど、話があるそうです、みたいな感じでマネジャーさんが出かけて行って、帰ってきたら企画書を持っていました」と発表の裏側をリアルに明かした。

女優デビュー８年目にして、つかんだ朝ドラ主演の座。「ずっと夢でした、と言いたいところだけど、私がお仕事を始めた１８歳の時にはあまりにも想像がつかなくて、自分がいつかそこに立つんだということをイメージしたことがあんまりなかった」と謙虚に語った。

朝ドラは２５年前期「あんぱん」（主演・今田美桜）以来の出演。今田とは共演シーンが多く「美桜さんすごいなと、ずっと思っていた」と主演の重みを感じてきた。それだけに「（主演の）オファーをもらった時、すごくドキドキした」と緊張はあったというが「決まってからはとてもワクワクしている。特別なことなので、どういうチャレンジができるかなというのを今はすごく楽しみにしている」と声を弾ませていた。