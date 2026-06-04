◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続の複数安打となる４打数３安打、２四球をマークし、チームの快勝に貢献した。ドジャースはブレーブスに続いて３０球団で２番目の速さで４０勝に到達した。

大谷は５四死球だった前回登板からの制球面の改善に「前回よりはよかったかなとは思います。すごくよかったかはちょっと分からないですけど、前回よりは確実によかったんじゃないかなと思います。ブルペンからよかったですし、１週間の中での修正がしっかりできたのかなと思っています」と納得。許した２安打についても「１本長打にはなりましたけど、打球は上がっていないので、リスクを抑えながら、ホームランだけは避けながら投げるべき所には投げた」と後悔はないようだった。

投手・大谷は無双状態に突入している。初回はすべて内野安打で３者凡退で抑えると、２回も２三振を奪うなど３者凡退。３回も出塁を許さず、３回まで１人の走者も出さない完璧な立ち上がりを見せた。

３回までに５点の援護点をもらった大谷。４回には、２死から初安打となる右翼線への二塁打をモレノに浴びたが、アレナドをこの日最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）直球で三ゴロに打ち取った。５回も３者凡退。６回は１死からの四球と安打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、キャロルを二ゴロ併殺打に打ち取った。

規定投球回にはあと１イニング足りなかったが、防御率０・７４はＭＬＢ全体でトップ相当。圧巻の４登板連続勝利で、被打率１割４分４厘もトップに相当する数字となった。打っても４打数３安打、２四球で打率３割１厘に上昇。投打でチームをしっかりと勝利に導いた。

大谷は５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦で７回４安打無失点で抑えてから、５回３安打無失点、６回無安打１失点と安定した投球を見せ、この日も勝利投手になったことで、４登板連続での白星になった。打撃の調子も少しずつ上向いている中で、投手としての状態も好調を維持している。

試合前にあす４日（同５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦は休養のためスタメンを外れることをロバーツ監督が明かしていた。