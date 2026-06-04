6日(土)の関東地方は晴れ間がありますが、湿度が高くムシムシと感じられるでしょう。水分補給を心がけて、風通しのいい服装でお過ごしください。7日(日)は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降りそうです。お出かけは6日(土)がおすすめです。

梅雨の足音が聞こえる週末

今週末の関東地方は、長雨の季節が近づいていることを感じる空模様になります。



6日(土)は気圧の谷が通過するため雲の多い一日になるでしょう。ただ、昼頃から日差しが届く見込みです。お洗濯にはまずまずの空模様で、お出かけに雨具は必要ないでしょう。最高気温は25℃前後の所が多く、日差しがでるとムシムシと感じられそうです。風通しのいい服装でお過ごしください。





7日(日)は前線を伴った低気圧が近づくため天気は下り坂です。朝から雲が広がって、時間がたつほど雲は厚みを増してくるでしょう。夕方以降は次第に雨が降り出しそうです。お帰りが遅くなる場合は雨具が必要になるでしょう。最高気温は24℃から25℃くらいで、日差しは控えめながら蒸し暑くなりそうです。

日曜日は午後に雨 週明け月曜日の午前中にピーク

6日(土)は、冷たい空気を伴ったオホーツク海高気圧が次第に北へ移動するでしょう。本州付近には暖かく湿った空気が入りやすくなり、ヒンヤリとした体感からムシムシとした体感に変わりそうです。日差しが出たときは、なおさら蒸し暑く感じられるでしょう。



7日(日)は、西から前線を伴った低気圧が近づく見込みです。そのため関東地方は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降るでしょう。低気圧は発達しながら北東に進み、週明け8日(月)の午前中に雨の強さのピークを迎えそうです。朝の通勤通学の際は時間に余裕を持った行動を心がけてください。

食中毒予防の3原則

食中毒を予防する3原則は、以下の通りです。



1つめは、清潔・洗浄で、細菌などを「つけない」ことです。調理の前には石鹸やハンドソープを使って、正しい手洗いを徹底しましょう。調理中に食材が変わるたびに、手洗いをするよう心がけてください。調理用具は洗浄・殺菌をするだけでなく、肉・魚、野菜など、食材によって使い分けるのが効果的です。



2つめは、迅速・冷却で、細菌などを「増やさない」ことです。細菌は、時間が経つにつれて、どんどん増えてしまいます。増やさないためには、食材の温度管理を徹底しましょう。調理中の食品を、そのまま放置しないだけでなく、作った料理はなるべく早く食べて、食べきれないものは、早めに冷蔵庫に保存してください。



3つめは、加熱・殺菌で、細菌などを「やっつける」ことです。細菌やウイルスの多くは高温に弱いため、食材の中まで、しっかりと加熱処理をしましょう。中心温度が75℃で1分間以上の加熱をするのが、目安です。