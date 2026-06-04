オランダはアルジェリアに0-1で敗戦

オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、現地時間6月3日に行われた国際親善試合アルジェリア戦の敗戦について言及した。

ホームのデ・カイプで行われた一戦で0-1と苦杯をなめ、オランダメディア「HLN」が試合後の指揮官のコメントを伝えている。

試合は終盤の後半41分にアルジェリアのハジムサに鮮やかなゴールを許し、オランダが0-1で敗れた。多くのサポーターが詰めかけたスタジアムはブーイングに包まれ、本大会を前に厳しい現実を突きつけられる形となった。

試合後、オランダの公共放送「NOS」の取材に応じたクーマン監督は「まさに目を覚まさせる出来事だ」と敗戦を認めた。「良い部分もあったが、試合が進むにつれてプレーが雑になり、精度を欠いてしまった。常に2点は取らなければならなかった前半に比べ、後半はチャンスを作れず、自分たち自身と戦うことになってしまった」と試合を振り返っている。

さらに指揮官は「アルジェリアは、もう親善試合など存在しないということを我々に示してくれた。ホームである以上、この試合は勝たなければならなかった。それが義務だ」と語り、パフォーマンスの不足を指摘した。「全体的に少し物足りなかった。フットボールは難しく、特定の局面でアグレッシブさも欠いていた。パニックになる必要はないが、もう一度細部を突き詰めるタイミングだ」と、本大会へ向けて修正を誓っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）