ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』が開催されます。

開催期間は、2026年7月30日(木)から11月19日(木)までです。

パーク開業25周年を迎えた特別な夏に展開される、大人気の「ワンピース×ストーリー・ライド」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2026「ワンピース×ストーリー・ライド」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木)

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

お気に入りのBGMを選んで聴きながらスリルを体験できる大人気ライドと、「ONE PIECE」がコラボレーション！

今回の冒険の舞台は、巨人の島・エルバフです。

冒険家であるゲストは島で麦わらの一味と遭遇し、ルフィの提案で、巨人族のドリーとブロギーから借りた雲で浮かぶ舟に乗ってスリルあふれる爽快な冒険へ出発することになります。

楽しい遊覧もつかの間、ルフィの「下舵いっぱい！」という号令により、恐ろしい猛獣たちのいる“冥界”に来てしまいます。

巨大な猛獣たちから追いかけられ、さらにはあの“呪いの王子”も登場するという絶体絶命のピンチが訪れます。

麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックなコースターを満喫できるスリル満点のアトラクションです。

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜」では体験できません。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別な夏を彩る「ワンピース×ストーリー・ライド」

ルフィたちと一緒に大冒険へ出発し、心が燃え上がるような熱い思い出を作れること間違いなしのイベントです☆

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