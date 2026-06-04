ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』が開催されます。

開催期間は、2026年7月30日(木)から11月19日(木)まで。

パーク開業25周年を迎えた特別な夏に展開される、毎年大好評の「サンジの海賊レストラン」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2026「サンジの海賊レストラン」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格：大人(12歳以上) 7,000円(税込) / 子ども(4歳〜11歳) 2,600円(税込)

開催場所：ロンバーズ・ランディング

開催時間：各回約85分(入替制)

抽選エントリー開始：2026年5月25日(月)12:00〜

毎年大好評のライブ・エンターテイメント・レストランが2026年もオープン！

麦わらの一味のコックであるサンジのレストランで、情熱的で極上なおもてなしを体感することができます。

2026年は、レディたちを更に輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案。

提供されるメニューには、肉料理の「レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー〜愛の宝石箱〜」

魚料理の「レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー〜愛の宝石箱〜」もラインナップされます。

さらに、お持ち帰り用の「レディにささげるメロリンラブ・スウィーツ」も事前購入限定で販売されます。

レストランには、お腹を空かせたルフィやゾロをはじめ、ひょんな勘違いから店に忍び込んできたバギー、さらによからぬ企みを察知した“あの人”まで登場し、美食を楽しむ名店は今年もワイワイ大賑わいになります！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別な夏を彩る「サンジの海賊レストラン」。

美味しいお食事とともに、サンジの愛がいっぱいの極上のおもてなしを満喫できる至福のイベントです☆

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