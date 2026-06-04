ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』が開催されます。

開催期間は、2026年7月30日(木)から11月19日(木)までです。

パーク開業25周年を迎えた特別な夏に、圧倒的なクオリティとスケールで展開される大人気アトラクション「ワンピース・プレミアショー 2026」を紹介します☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ワンピース・プレミア・サマー 2026「ワンピース・プレミアショー 2026」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

価格：大人(12歳以上) 3,000円(税込)〜 / 子ども(4歳〜11歳) 2,000円(税込)〜

開催場所：ウォーターワールド

開催時間：18:15開場 / 18:45開演(約80分)

上演回数：計84回(1日1回、非上演日あり)

一般販売開始：2026年6月10日(水)12:00〜

2007年の初開催以来、毎年高い満足度を誇る大人気のライブ・エンターテイメント・ショー。

2026年のショー本編には、12年ぶりとなるハンコック率いる九蛇海賊団が待望の再登場を果たします。

さらにオリジナルストーリーには、海軍本部からスモーカー、サイファーポールからはルッチも参戦し、海賊・世界政府・謎の強敵が入り乱れる大混戦が展開！

物語の舞台は、麦わらの一味が航海の途中で立ち寄った、年に一度の祭りを控えたとある島。

九蛇海賊団と再会するルフィたちでしたが、そこに突如、世界政府への復讐を誓う謎の男・ベンディガーが現れます。

彼のおぞましい能力がルフィやハンコックを襲い、本能に支配され仲間との絆が試されるなか、謎の敵から本当の自由を取り戻す闘いが始まります！

怒涛のスタント・アクションに加え、炎や水、光の特殊効果、そしてプレミアショー史上最大数のパイロ（演出用花火）を用いて人気キャラクターの必殺技の数々が大迫力で再現されます。

また、ゲスト参加型のダンスや、ルフィたちと目の前で会えるグリーティング＆記念撮影タイムなど、ライブ・ショーならではの演出も満載です。

決して諦めないルフィたちの絆と勇気をリアルに感じながら、会場全体が一体となる超熱狂を全身で体感できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別な夏を彩る「ワンピース・プレミアショー 2026」

大好きなキャラクターたちと一緒に、心が燃え上がるような熱い思い出を作れること間違いなしのイベントです☆

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