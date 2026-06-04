俳優・横浜流星（29）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】横浜流星の“激変”した姿（複数カット）

これまでもInstagramで、仕事現場での様子を発信してきた横浜。映画『国宝』のジャパンプレミアに出席した際のオフショットや、主演を務めたNHK大河ドラマ『べらぼう』の撮影現場で29歳の誕生日を祝ってもらっている様子などを披露してきた。

2026年1月の更新では、シルバーヘアにイメージチェンジした姿を公開。これには「誰ですかぁ〜。カッコよすぎ」「今までの流星くんとはガラリとイメージが変わりビックリしました」などと、話題になっていた。

横浜流星、日本映画批評家大賞の助演男優賞を受賞

6月2日の投稿では、映画『国宝』で第35回日本映画批評家大賞の助演男優賞を受賞したことを報告。「選考委員の松崎さんのありがたいお言葉に胸が熱くなりました。ありがとうございました。今後も日本映画を発展させられるよう、映画人として作品命で役を生きます」とつづり、トロフィーを持つ笑顔の写真を公開している。

横浜の報告に、俳優の風間俊介（42）、妻夫木聡（45）、観月ありさ（49）らが「いいね！」を付け祝福。

ファンからも「本当におめでとうございます。涙が出てきました」「感動をありがとう。幸せです」「カッコ良すぎてシビレました」「イケメンすぎる。おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）