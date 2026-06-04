テニスの「全仏オープン」は6月3日（日本時間4日）、女子ダブルス準々決勝が行われ、青山修子／リャン・エンシュオ（台湾）組が登場した。第13シードのグオ・ハンユー（中国）／K・ムラデノビッチ（フランス）組を6-4、6-4のストレートで退け、見事にベスト4への切符を獲得。青山にとって同大会初の4強入りを決めた一戦では、相手を一歩も動かせない“鋭すぎるボレー”が炸裂し、ファンを大いに沸かせている。

【映像】目で追える！？青山のボレー（実際の映像）

試合は序盤から激しい主導権争いが繰り広げられた。第1セットではシードペアを相手に2度のブレークを許す展開となったものの、勝負強さを発揮した青山・リャン組がリターンゲームで3度のブレークを奪い返し、このセットを先取する。続く第2セットも、第4ゲームで訪れた唯一のブレークポイントのピンチで相手にゲームを献上したが、決して崩れることはなかった。すぐさま立て直して自身らは2度のブレークに成功。終始落ち着いた試合運びでストレート勝ちを収め、力強く準決勝へ駒を進めた。

現在38歳、ダブルスの世界ランキング53位に位置する青山にとって、全仏のダブルス参戦は10年連続で実に13度目となる。これまでは柴原瑛菜とペアを組んで臨んだ2020年大会のベスト8が最高成績だったが、ついにその壁を打ち破った。この日、悲願のベスト4進出を大きく引き寄せたのが、青山の代名詞とも言えるネットプレーだ。冴え渡る鋭敏なボレーでポイントを強奪し、相手の前衛が全く反応できず、ただ背後へ抜けていくボールを振り返って見送るしかないほどの鮮烈な決定力を披露した。

相手ペアを完全に沈黙させたこの華麗なネットプレーに、SNS上のテニスファンも大興奮。ネット上では「青山選手のボレー、惚れ惚れする！」「すばらしい！」と、その卓越したテクニックを絶賛する声が相次いだ。さらに、見事なシード撃破の熱戦に対して「試合も見応えありました」と称えるコメントも寄せられている。ベテランの円熟味と鋭い反射神経が光り、ついに未踏の領域へと足を踏み入れた青山。頂点を見据え、勢いそのままに挑む次戦のプレーにも大きな期待が寄せられている。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）