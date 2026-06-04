◇ナ・リーグ ドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目を挙げ、チームの連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達した。

「彼はいつも試合に出るたびに全力を尽くしてくれる」

先制2ランを含む猛打賞の活躍を見せたカイル・タッカー外野手（29）が試合後に大谷を称えた。

タッカーは2回の第1打席で先制の5号2ランを放つと、第2打席、第3打席と連続安打で猛打賞をマークしてチームの勝利に貢献した。

試合後の現地放送のインタビュー応じたタッカーは「すごく気分が良かった。ボールにしっかり集中して、実際に最初のラインでボールを強く打てた。ボールに集中して、バックスピンをかけたり、前でしっかり打ったりできる感じがある。今年はずっとその感覚がなかったので、またその感覚を取り戻せて本当に良かったです。うまくいけば、そのまま明日にもつなげられるといいですね」と振り返った。

そしてこの日、今季6勝目＆猛打賞で大谷についても「彼は私たちにとって本当に素晴らしい存在。打つ方でも投げる方でも両方で活躍している。打席でもマウンドでも素晴らしいプレーを見せてくれる。彼はいつも試合に出るたびに全力を尽くしてくれます」と絶賛が止まらなかった。