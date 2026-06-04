台風6号の影響か

岡山県浅口市寄島町沖に設置されていた「カキ養殖いかだ」が沖合に流出していたのが発見されました。台風6号によって流されたとみられています。

【写真をみる】瀬戸内海「カキ養殖いかだ」が沖合へ流される...台風6号の影響か【水島海上保安部提供】

「何かいかだのようなものが流れている」

水島海上保安部によりますと、きのう（3日）午前9時頃、停泊中の船舶から備讃瀬戸海上交通センターを通じて第六管区海上保安本部に「何かいかだのようなものが流れている」という内容の連絡がありました。

いかだは浅口市の寄島沖に設置されていたカキ養殖いかだ（約4ｍ×約6ｍ）が、沖合へ流出しバラバラになった状態で発見されたもので、水島海上保安部の巡視艇が付近の監視警戒にあたり、午後1時ごろ所有者により回収されました。発見当時、大雨・強風波浪注意報が発表されていました。

台風6号による影響が原因とみられています。

台風の接近前に確認を

水島海上保安部では船舶や海上構造物の所有者は台風の接近前に係留状態などを確認し、必要に応じて対策するとともに、台風通過後は係留状態を再確認し、流出などの異常を認めた場合には、通行船舶に危険を及ぼす可能性があるため、最寄りの海上保安部に速やかに通報するよう呼びかけています。



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