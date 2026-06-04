台風6号による強風が影響か

岡山県倉敷市下津井沖の瀬戸内海で作業用フロートが漂流し、海上保安部により回収されました。台風6号による強風により流されたとみられています。

【写真をみる】「無人のボートのようなものが漂流している」台風6号の強風で流されたか【水島海上保安部提供】

無人のボートのようなものが漂流している

水島海上保安部によりますと、きょう（4日）午前6時半ごろ、倉敷市下津井沖で航行中の船舶から「無人のボートのようなものが漂流している」と備讃瀬戸海上交通センターを通じて、水島海上保安部に連絡がありました。

海上保安部の取締艇が出動したところ、午前10時ごろ漂流物を発見し、付近の漁港までえい航しました。漂流物は作業用フロートで（約3ｍ×約2ｍ）で、所有者に引き渡されました。台風6号の強風により流されたとみられています。

台風の接近前に確認を

水島海上保安部では船舶や海上構造物の所有者は台風の接近前に係留状態などを確認し、必要に応じて対策するとともに、台風通過後は係留状態を再確認し、流出などの異常を認めた場合には、通行船舶に危険を及ぼす可能性があるため、最寄りの海上保安部に速やかに通報するよう呼びかけています。