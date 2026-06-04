エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、Real Styleから、「ビーレジェンドWPCプロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を発売する。6月9日正午12時から、ビーレジェンド公式オンラインストアやECモールで販売を開始する。

「ビーレジェンドWPCプロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」は、鳥貴族での楽しい時間を呼び起こすような、濃厚で爽やかなフルーツの味わい（同商品には果汁・果肉を使用していない）を、牛乳で割るだけで手軽に再現できる本格プロテインとなっている。

ビーレジェンドプロテインは、「高品質かつ、美味しくて飲みやすいプロテイン」をコンセプトに、2011年に誕生。アスリートから健康・美容目的の人まで、幅広い層に支持される多彩なフレーバー展開や、異業種コラボが特徴になっている。昨年には「牛乳割りプロテイン部」を発足し、牛乳で割った時のプロテインの美味しさを広める活動を行っている。

［小売価格］3900円（税込）

［発売日］6月9日（火）

エターナルホスピタリティグループ＝https://eternal-hospitality.co.jp