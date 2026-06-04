医療用品メーカーのダイヤ工業は、6月1日から、日本人の約7割が該当するといわれる「足裏のアーチ（土踏まず）の低下」に着目し、毎日の靴下を履き替えるだけで本格的な足裏ケアができる高機能ソックス「アシウラーク」を発売した。「夕方になると足が重く感じる」「立ち仕事で足裏がジンジンする」といった人や、足のトラブルに悩む人の足取りを軽やかに支える。

日本人の約7割は、足裏のアーチが低い「ローアーチ」だといわれている。足裏のアーチは歩行時の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしているため、これが崩れると足のだるさだけでなく、ひざや腰への負担に繋がってしまう。

これまで、足裏をケアする方法としては「インソール（中敷き）」「サポーター」「テーピング」などが主流だったが、一般の消費者からは「インソールだと履ける靴が限られる」「テーピングは肌のかぶれが心配・・・」といった悩みの声があった。そこで、「靴を選ばない・かぶれない・手頃な価格」で、誰もが毎日続けられる日常のケアを実現した。

アシウラークのポイントは、特殊編み構造で縦アーチ（土踏まず）を持ち上げるようサポートし、足の裏にかかる衝撃を吸収。アーチを整えることで、足裏だけでなく、連動するひざや腰への負担も軽減する。横アーチのサポートによって立ち姿勢の体幹を安定。荷重バランスを整え、長時間の立ち姿勢や安定した歩行をサポートする。一方向だけの強い締め付けではなく、全方向から“面”で着圧が加わる独自の「ハニカム構造」を採用。目の細かいハイゲージ編みによって自然な圧の強弱を実現し、違和感の少ないサポートで長時間快適に過ごせる。指先にゆとりを持たせることで、足指の自由な動きをサポート。1日中履くものだからこそ、快適に過ごせるような設計にこだわっている。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］6月1日（月）

ダイヤ工業＝https://www.daiyak.co.jp