セイコーグループ（以下、セイコー）は、6月10日の「時の記念日」にちなみ、生活者に時間についての意識や実態を探る調査を2017年から実施し、毎年「セイコー時間白書」として発表している。「人それぞれの豊かな時、自分らしい時間の過ごし方を願う」セイコーの理念に基づき、今回は、タイパ（同調査では、タイパ（タイムパフォーマンス）を生活における時間対効果として定義。時短や効率性のみならず、回答者自身が豊かだと感じる時間の使い方も含めて聴取している）とAI、時間の使い分け、時間感覚の三つのテーマについて探る。また、今回「時間白書」が10回目を迎えたことから、これまでの定点観測を振り返り、現代人の時間との付き合い方をひもとく。





その結果、時間は「タイパ＆メンパ」の二刀流時代へ突入していることが明らかとなった。また、AI化の一方、“あえて効率を求めない時間”への価値も上昇している。“心の充足”や“納得感”を求める「メンパ時間」を重視していることもわかった。

メンパとはメンタルパフォーマンスの略で、コスパ、タイパに次ぐ物事のパフォーマンスを測る指標。心理的負荷を下げ感情の安定や人とのつながりなどの心の充実度、人生の充実度を優先する消費スタイルや考え方のこと。同調査では、心の充足感や納得感、人とのつながりなど、精神的な満足度を重視する時間価値を「メンパ」と定義している。

タイパとAIでは、6割以上が「タイパを意識して行動」（61.0％）、「タイパ重視の考え方は社会に定着」（65.8％）と捉えている。また、タイパがよい過ごし方をすることが「豊かな生活時間の使い方」だと思うは39.3％で思わない28.7％を上回った。時間効率を高められると「心が満たされる」と思うは41.4％で思わない27.3％を上回った。51.9％と半数以上が「プライベートでAIを活用」している。AIの利用機能は「仕事の相談」「人生相談」「愚痴を聞いてもらう」などだった。





時間の使い分けでは、7割以上が「何もしない時間は必要」「ひとつのことを考えたい」「考え事をするのが好き」とメンパ時間も重視している。タイパとメンパが共存する時間の使い分け傾向がみられた。短縮したい時間TOP3は「テーマパークの行列」「人気の飲食店の行列」「SNSやネットの閲覧」だった。32.0％が時間短縮のためにお金を支払った経験があると回答した。長くてもかまわない時間TOP3は「一人で過ごす静かな時間」「誰かと食事をする時間」「自分へのご褒美を選ぶ時間」となった。6割以上で「時間がかかっても自分が納得できる選択をしたい」「効率より自分にとって心地よいかを基準に考える」と時間の使い方が変化している。63.6％が効率化したい時間とあえて効率を求めたくない時間を「使い分けている」と回答。“自分軸”での時間の使い分けも浸透している。





時間感覚では、「少し早め」は「10分前」（52.6％）が大勢だが、「5分前」「20分以上前」の人も約1割ずつとなった。「なる早で」といわれて悩む人が約3人に1人いた。88.7％が他人と時間感覚が合わない経験があると回答。80.8％が「時間感覚が違うのは当然」と回答。時間感覚は人によって違うのが当たり前とみられる。共有する時間の考え方も「世代によって違う」（73.4％）、「必要なときだけ共有できれば十分」（67.0％）とみんなが同じである必要はないとしている。

［調査概要］

タイトル：セイコー時間白書2026

実施時期：4月6日（月）〜4月9日（木）

調査手法：インターネット調査

調査対象：全国の15歳〜69歳の男女1200人（男女各600人各年代別に男女各100人ずつ）一部設問は＋高校生男女200人

※構成比（％）は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100％にならない場合がある。金額は小数第1位以下を四捨五入している

セイコーグループ＝https://www.seiko.co.jp