キーコーヒーは、コーヒー豆の量り売り主体の直営ショップ「CLAVIS COFFEE 岩田屋本店」（福岡県福岡市）を6月3日にリニューアルオープンした。イートインスペースの増設に合わせて、高品質なスぺシャルティコーヒーや、こだわりのスイーツなどをラインアップするほか、コーヒーの香りが楽しめるアロマディスプレイのサービスを提供。新たなコーヒー体験ができる店舗へと生まれ変わった。

なお、ショップ名の「CLAVIS」（ラテン語で「鍵」という意味）には「新たな扉を開く」という思いを込め、地域のさまざまな消費者に愛されるコーヒーショップを目指している。





主なリニューアルのポイントとして、「ブラジル」「コロンビア」「エチオピア」の定番3種類に加え、月替わり1種の計4種類をラインアップ。店内やテイクアウトで楽しめるほか、家庭や家族、友人への贈り物として、ギフト向けのパッケージや簡易抽出型のドリップ オンでも購入できる。

なお、スペシャルティコーヒーのラインアップは「ブラジル」「コロンビア」「エチオピア」の3種に加え、月替わりの1種を用意する

スペシャルティコーヒーに加え、同社のフラッグシップブランド「トアルコトラジャ」など一部の商品については、ポンプを使ってコーヒーの香りが楽しめるアロマディスプレイサービスを提供。各コーヒー豆のゆたかな香りを存分に楽しめる。



左から：コーヒーゼリー、抹茶プリン、黒ゴマプリン、季節のプチタルト（レモン）

増設したイートインスペースでは、手作りのコーヒーゼリーや各種プリンのほか、旬のフルーツなどを使用した季節のプチタルトを用意。コーヒーとスイーツのマリアージュで、ショッピングの合間にほっとひと休みできるくつろぎの空間を提供する。

［店舗概要］

店舗名：CLAVIS COFFEE 岩田屋本店

所在地：福岡県福岡市中央区天神2−5−35 岩田屋本店 地下2F

営業時間：10:00〜20:00 ※営業日、営業時間は岩田屋本店に準ずる

席数：7席

物販アイテム：

トアルコ トラジャ（100g）：1375円

氷温熟成 珈琲オリジナルブレンド（100g）：1200円

岩田屋ブレンド（100g）：1000円

クラビスブレンド（100g）：1000円

ブラジル サンロレンソ（100g）：1275円

コロンビア ウィラ（100g）：1350円

エチオピア イルガチャフェ コチェレ（100g）：1375円

（すべて税込）

キーコーヒー＝https://www.keycoffee.co.jp