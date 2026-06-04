オンワードホールディングスのコーポレートコミュニケーション室は、全国の20代〜70代の男女641名を対象に「猛暑化する梅雨におけるファッションの意識調査」を実施した。その結果、梅雨とファッション意識では今年26年は“防水性”だけでは不足を感じることがわかった。また、汗・湿気・蒸れ対応がレインファッション需要を左右する傾向が明らかになった。

今年の梅雨は短期集中型の大雨が予測される（5月13日付けウエザーニュース「2026年梅雨の見通し 期間は平年並か短い梅雨でも 雨量は平年並か多くなる予想」）なか、「梅雨＝雨対策」という従来の常識が揺らぎつつある。同調査では、梅雨時期の不快感の主因が「大雨による濡れ」から「気温・湿度による蒸し暑さ」へと移行していること、そして通気性・速乾性を重視したファッション選択が急速に広がっていることが明らかになった。









「数年前と比較して梅雨時期のファッションに関する困りごとや不満は増えたか」という設問に対し、「非常に増えた（14％）」「やや増えた（40％）」を合わせると54％が困りごとや不満の増加を感じていると回答した。また、今年の梅雨は短期集中型の激しい雨量が予測されているなか、「近年の梅雨について、以前より強く感じることはあるか」という設問に対しては、「蒸し暑さが増した（54％）」「急な豪雨が増えた（53％）」「気温差が大きくなった（47％）」が上位に並んだ。ここから、梅雨のファッション課題が複合化していることがわかった。









「梅雨時期の不快感は、主に“気温・湿度による蒸し暑さ”と、“大雨による濡れ”のどちらから強く感じるか」という設問では、「気温・湿度による蒸し暑さ（53％）」が「大雨による濡れ（27％）」を大きく上回り、多くの人にとって“濡れ”より“蒸れ”が梅雨時期の不快感の主因となっていることが明らかになった。梅雨時期のファッションに関して、困った経験を具体的に聞いたところ、「蒸れて暑かった、ベタついた（58％）」が1位となり、「服が乾きにくかった（57％）」「靴や足元が濡れて不快だった（56％）」「服が濡れて不快だった（52％）」を上回った。「濡れ対策」から「蒸れ対策」へのニーズシフトが鮮明になっている。





「近年の梅雨時期の気候変化によって、ファッションの考え方や選び方に変化はあったか」という設問では、「はい、やや変化した（45％）」「はい、大きく変化した（19％）」を合わせた64％が変化を経験していることが明らかになった。特に20代では80％が変化ありと回答しており、若い世代ほど気候変化への感受性が高い傾向が見られた。また、変化したと回答した411名に、「数年前と比較して、梅雨時期に“これがあったら良い”と思う機能性ファッションアイテムはどのようなものか」という質問をしたところ、「速乾機能のある衣類（57％）」「通気性の良い衣類（49％）」が高く、蒸れ・汗への不快感を解消するための機能性志向への転換が進んでいることが明らかになった。





梅雨時期のレインアイテム（レインコート・傘・レインシューズなど）への不満を聞いた設問では、「蒸れる・通気性が悪い（52％）」が1位となり、「重い・かさばる（43％）」「価格が高い（33％）」「デザインが単調でファッション性が低い（25％）」を上回った。一般的に“防水性の不足”がレインウェアの課題と思われがちだが、ここでも最大の不満は“蒸れ”にあることが明らかになった。雨に濡れないことは一定のレベルが達成されている一方、着用中の蒸れや不快感への不満が顕在化しており、「防水＋通気性」を両立したアイテムへのニーズが高まっていることが読み取れる。





「梅雨時期のファッションアイテムに機能性だけでなくデザイン性も兼ね備えている場合、通常に比べて多少価格が高くても購入を検討するか」という設問では、「はい、積極的に検討する（34％）」と「内容によるが、検討する（59％）」を合わせると93％が購入を前向きに検討すると回答した。性別で見ると、男性が「積極的に検討する」と答えた割合は42％で、女性の21％を大きく上回った。男性は条件が揃えば即決寄りの意思決定傾向がある。一方で女性は「内容による」が多く、より吟味する傾向が見られた。

以上の調査結果から、梅雨時期の気候変化が生活者のファッション意識に大きな影響を与えており、“濡れない”から“蒸れない・快適に過ごせる”へとニーズが変化していることが明らかになった。同社では、今回得られた生活者のリアルな声を商品・サービス開発に活かし、引き続き消費者に寄り添うファッション提案を行っていく考え。

［調査概要］

調査主体：オンワードホールディングス コーポレートコミュニケーション室

調査方法：インターネットアンケート

調査システム：knowns

調査対象：全国の20代から70代の男女641名

調査期間：5月25日（月）

オンワードホールディングス＝https://www.onward-hd.co.jp