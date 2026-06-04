韓国ホテル「ソノ」ブランドが日本初進出 名古屋駅から徒歩8分、宿泊客全員に無料カフェスタイル朝食【ホテル概要】
韓国・ソノインターナショナルの子会社ソノホテルズ＆リゾーツアジアは、日本初進出となるホテル「SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）」を6月1日に開業した。
【写真】韓国「ソノ」ホテルが日本初進出…宿泊客全員に無料のカフェスタイル朝食
「SONO Moon Nagoya」は、名古屋駅から徒歩8分という利便性の高い場所に立地する宿泊主体型のライフスタイルホテルとなる。駅前の高層ビルが建ち並ぶ再開発エリアと、柳橋中央市場を中心とした長い歴史を持つ繁華街が交差する場所に位置する。
快適さと機能性を追求した130室の客室、鮮やかな「NAGOYAウォールMAP」が彩る、スタイリッシュで居心地抜群のロビーラウンジに注目。ロビーラウンジでは、宿泊客全員に無料のカフェスタイル朝食を提供する。
■ホテル概要
名称：SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）
所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目22-21
敷地面積：303.86平米
延床面積：2,531.18平米
階層 : 地上10階
客室数 ：全130室
付帯施設：ロビーラウンジ、コインランドリー
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
客室タイプ
・スタンダードシングル 13平米 客室数50室／最大収容1人
・スーペリアダブル 15平米 客室数16室／最大収容2人
・スーペリアトリプル 15平米 客室数48室／最大収容3人
・スーペリアファミリートリプル 15平米 客室数8室／最大収容3人
・デラックスツイン 17平米 客室数7室／最大収容2人
・ユニバーサルルーム 17平米 客室数1室／最大収容3人
【写真】韓国「ソノ」ホテルが日本初進出…宿泊客全員に無料のカフェスタイル朝食
「SONO Moon Nagoya」は、名古屋駅から徒歩8分という利便性の高い場所に立地する宿泊主体型のライフスタイルホテルとなる。駅前の高層ビルが建ち並ぶ再開発エリアと、柳橋中央市場を中心とした長い歴史を持つ繁華街が交差する場所に位置する。
■ホテル概要
名称：SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）
所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目22-21
敷地面積：303.86平米
延床面積：2,531.18平米
階層 : 地上10階
客室数 ：全130室
付帯施設：ロビーラウンジ、コインランドリー
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
客室タイプ
・スタンダードシングル 13平米 客室数50室／最大収容1人
・スーペリアダブル 15平米 客室数16室／最大収容2人
・スーペリアトリプル 15平米 客室数48室／最大収容3人
・スーペリアファミリートリプル 15平米 客室数8室／最大収容3人
・デラックスツイン 17平米 客室数7室／最大収容2人
・ユニバーサルルーム 17平米 客室数1室／最大収容3人