アイリスオーヤマは、断熱材に宇宙服にも使用されるエアロゲル素材を採用し、アウトドアから日常使いまで様々な用途で利用できる「HUGEL（ヒューゲル）エアロゲルソフトクーラーバッグシリーズ」を、6月5日からインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売（6月3日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

近年、地球温暖化などの影響によって猛暑の常態化が進んでおり、昨年は全国における熱中症による救急搬送人員が過去最多を記録した。このような背景から、政府が職場での対策を義務化するなど、熱中症対策への関心は一層高まっており、冷たい飲料などを保冷できるクーラーボックスが注目を集めている。中でも長時間の保冷力に優れたハードタイプが、キャンプなど主にアウトドアでの利用に優れている反面、サイズが大きく収納スペースも必要なことから、部活動や職場などの日常使いで手軽に利用できるソフトタイプのクーラーボックスに関心が集まっている。

今回発売する「HUGEL エアロゲルソフトクーラーバックシリーズ」は、リュック型、トートバッグ型、バッグインクーラー、ボトルケースの4種類を用意している。各製品に断熱性の優れたエアロゲルを全面に採用することで、どの種類においても圧倒的な高い保冷力（同社従来品との比較）を実現している。



「HUGEL エアロゲルリュック型クーラーバッグ」

リュック型は最大約5.3日間（リュック型30Lタイプの場合。15Lは最大4日間。本体容量40％相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度30℃9時間、20℃15時間の繰り返し。数値は測定値で保証値ではない）の保冷力を備え、高い防水性能によってキャンプや釣りなど長時間の使用にも対応でき、メッシュポケットによる仕切りや豊富なポケットによって、荷物を整理しやすい設計になっている。



「HUGEL エアロゲルトート型クーラーバッグ」

トートバッグ型は、ダブルファスナーの採用によって冷気を逃がしにくく、最大約4.8日間（トートバッグ型タイプ25Lの場合。13Lは最大3.6日間。本体容量40％相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度30℃9時間、20℃15時間の繰り返し。数値は測定値で保証値ではない）保冷できる。また、本体両端の金具を固定することでコンパクトなボックス形状にできるほか、キャリーオン機能（ハンドル形状によっては、はまらないものもある）で旅行先での持ち運びにも便利だとか。



「HUGEL エアロゲルバッグインクーラーバッグ」

バッグインクーラーは、最大約30時間（本体容量40％相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度30℃9時間、20℃15時間の繰り返し。数値は測定値で保証値ではない）の保冷性能があり、500mlのペットボトル2本を同時に収納できるサイズ感で日常使いに適しており、未使用時にはテープで丸めてコンパクトに持ち運べる。



「HUGEL エアロゲルボトルケース」

ボトルケースは、最大約15時間（0.5Lの水を入れて凍らせたペットボトルを入れ、底面温度が8℃に達するまでの時間。環境温度30℃9時間、20℃15時間の繰り返し。数値は測定値で保証値ではない）保冷でき、縦・横のどちらでも装着できるベルトを備えている。さらにリュックなどに取り付けやすいリングやショルダーベルトも付属しているため、フェスやスポーツ観戦といったレジャーでの使用にも適している。

同社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月5日（金）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp