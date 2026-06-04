お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が4日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。厚生労働省が3日公表した人口動態統計（概数）で、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）が67万1236人で、過去最少となったことについてコメントした。

24年比1万4937人（2・2％）減。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数「合計特殊出生率」は0・01ポイント減の1・14で、最低を更新した。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスとなった。

出生数に影響する婚姻数は2年連続で増加した。だが、全国的な少子化の傾向は歯止めがかかっておらず、対策は急務となっている。

山里は「ずっと少子化対策っていってやっているのに減少を続けているってことは、やってる対策が間違っているっていう答えが出ているわけじゃないですか。だから過去にやってきたことがなぜ間違ったのか。こういう方法じゃダメだってことをデータとして分析してやってかなきゃいけない」と指摘。「いろんなところが協力してやってかないと。国難ですから。早く急いで動いてほしいなと思います」とコメントした。