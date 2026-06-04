制度変更で「iPhoneを1円」で買えなくなる!? 今後は返却時「最大2万2000円」の“特典利用料”がかかる可能性も…「2年後に返せばいい」と思ってたのにナゼ!? 変更点を解説

システムは同じだが利用料がかかる

iPhoneなどのスマホを4年など分割で購入して、2年経ったところで端末を返却すると残債が免除されるという仕組みはなくなってはいません。この仕組みは手元に端末が残らないというデメリットがありますが、月1円など安い金額でiPhoneを持つことができるので、筆者も利用しています。

従来のプランでは、返却時に破損などがあれば追加の支払いが必要でしたが、特に端末に問題がなければ料金は発生しませんでした。しかし、現在大手キャリアでは特典利用料として最大2万2000円の費用がかかるように改正されたのです。

そのため、端末の月々の支払いが1円であっても、特典利用料が発生することになります。スマホを返却する際に端末に破損があるとさらに支払いが必要なので注意が必要です。



同じキャリアで買い替えて特典利用料を0円にできる

スマホを返却した際に同じキャリアで新たにスマホを契約すると、最大2万2000円の特典利用料が免除または同額が割り引かれる場合があります。

特典利用料が免除または同額が割り引かれると、今まで通り月1円でiPhoneを持つことができるので嬉しいですよね。しかし、特典利用料の免除または同額の割引を受けるには対象のスマホを購入しなければならないなど制限があるので注意が必要です。

同じキャリアで端末を買い替えなかった場合は、最大2万2000円の特典利用料が発生します。



キャリアのプランは時代にあわせて変化している

スマホの残債免除の仕組みに特典利用料が必要となるのは、SoftBankは2025年8月から、docomoとauは2026年春以降に該当のプランを契約した人です。変更前に対象プログラムへ加入した人は、原則として特典利用料は発生しませんが、次回以降スマホを契約する際に必要になるので知っておいて損はないでしょう。

キャリアのプランは時代にあわせて変化しているため、数年後には特典利用料や条件が変更になっている可能性があります。損をしないためには、契約時にプランの約款や条件などをしっかりと確認しておくことが重要です。



引き続き月1円でiPhoneは持てるが条件がある

各キャリアではスマホの残債免除を利用する際に最大2万2000円の特典利用料が発生します。しかし、買い替え時に同じキャリアでスマホを契約すれば特典利用料が免除または同額が割り引かれる仕組みがあるため、今後も月1円でiPhoneを持つことは可能となるでしょう。

特典利用料の免除または同額割引を受けるには、各キャリアが指定する端末を購入しなければならないなど条件があります。購入する機種や購入方法によっては特典利用料が免除または同額割引されない場合も考えられます。

また、返却するスマホの使用状況によっては別途料金が発生することになり、月々の出費を抑えてiPhoneを持つつもりが割高になってしまうこともあるので、契約時はよく考えて機種を選ぶことがポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー