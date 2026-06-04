雰囲気ガラリ…i-dle・ミヨン、金髪→黒髪に大胆イメチェン！「好きすぎてたまらない」

ガールズグループi-dleのミヨンが、黒髪にイメージチェンジした。

ミヨンは6月2日、自身のSNSに「好きすぎてたまらない〜（黒髪最高）」というコメントとともに、写真を投稿した。

【写真】ミヨン、金髪→黒髪に！

公開された写真でミヨンは、これまでの明るい金髪から一転、落ち着いた黒髪姿を披露した。

特に目を引くのは、その多彩な魅力だ。横断歩道を背景に愛犬を抱きながら明るく笑う姿からは、ミヨンならではの愛らしさと清純な雰囲気が感じられる。また別の写真では、柔らかな日差しを浴びながら都会的なムードを漂わせ、洗練された魅力を放った。

クローズアップで撮影された写真では、黒髪が透明感あふれる肌をより一層引き立て、さらに磨きのかかったビジュアルを見せつけた。

（写真＝ミヨンInstagram）

また、ミヨンは6月3日に公開されたYouTubeチャンネル『ユインラジオ』に出演し、7月にi-dleとして完全体でカムバックすることを明かした。

彼女は「さまざまな活動をたくさん準備しているので、私もとても楽しみにしています」と期待感を示した。今回のカムバックは当初の予定より約2カ月延期されたことが知られているが、ミヨンはこれについて「むしろ季節にもっと合うタイミングになったと思います」と前向きに語った。

さらに、新アルバムのコンセプトについては、「これまで私たちが見せてきたものより、私の基準では少し色っぽい雰囲気です。暑い夏にぴったりのコンセプトになると思います」と明かし、ファンの期待を高めた。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。